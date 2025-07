Los bloqueos en diferentes vías del país por parte del gremio de arroceros van a continuar este jueves 24 de julio. El gremio, luego de intensas reuniones con representantes del Gobierno Nacional este miércoles advirtieron que esperaran la entrega de un borrador con los acuerdos para revisarlo.

Entre ambas partes llegaron a acuerdos preliminares para establecer un precio mínimo por el arroz paddy verde, que era una de las peticiones de los arroceros. Ahora, el Gobierno presentará el borrador ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras”, afirmó Carlos Rojas, representante de los arroceros este miércoles.

Se espera que el borrador sea presentado antes del mediodía de este jueves, sea revisado por el gremio de arroceros, para luego determinar si se levantan los bloqueos.

Entre lo que falta por aclarar entre el Comité Nacional de Paro Arrocero y el Gobierno está establecer el mecanismo para compensar a los agricultores que no lograron entrar a la resolución, así como los compromisos que quedaron pendientes tras el acuerdo del pasado marzo.

Los bloqueos hasta ahora siguen afectando a departamentos como Tolima, Huila, Neiva, Córdoba, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar y Norte de Santander y Santander.