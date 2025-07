La presidencia de la Comisión Primera del Senado estará al mando de Julio Elías Chagüi, del Partido de la U y la vicepresidencia de Carlos Alberto Benavides, del Pacto Histórico. Tras la conformación de esta mesa directiva surgieron grandes polémicas.

Diferentes sectores advirtieron que la comisión quedó controlada por el Gobierno Petro, ya que Chagüi a pesar de pertenecer a un partido contrario a la izquierda, reconoció que siempre apoyará las reformas sociales impulsadas por el jefe de Estado.

Cabe recordar, que actualmente en el Senado de la República se está avanzando en la instalación de las Comisiones Constitucionales para la última legislatura del Congreso, así como las mesas directivas de algunas de ellas, que ya han sido designadas.

“Hay que revisar lo que están diciendo. Yo le he votado algunas cosas al Gobierno, otras cosas no. Yo he votado lo que me gusta del Gobierno y lo que no me gusta del Gobierno, no lo he votado”, dijo Chagüi cuando le preguntaron sobre su cercanía con el presidente Petro.

Aunque enfatizó que su posición es independiente, manifestó que votará afirmativo a las propuestas sociales del Gobierno nacional, lo que causó revuelo político.

“Como lo expresaron en las postulaciones, mi voto siempre ha sido independiente. Yo tengo que reconocer que los temas sociales los acompaño y los acompañaré. Y los temas que no me parecen, que no deban ser, que no deban pasar, siempre van a tener mis objeciones y mi voto en contra”, añadió el presidente de la Comisión Primera.

¿Cuál es la importancia de la Comisión Primera?

Esta corporación del Senado juega un papel muy importante en este último periodo de sesiones ordinarias, ya que por la Comisión Primera tendrá que pasar el estudio del proyecto de ley de la Paz Total o ley de sometimiento, que otorgaría ciertos beneficios a los capos de las organizaciones criminales.

Sobre este polémico proyecto, el nuevo presidente Julio Elías Chagüi no prefirió no opinar públicamente hasta que conozca de fondo el texto de la propuesta, que ya fue radicada por el Gobierno Petro.