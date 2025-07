Cristian Camilo González Ardila, uno de los presuntos implicados en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha comenzado a colaborar con la Fiscalía y su testimonio ha abierto una nueva línea de investigación sobre otros planes criminales en curso.

Durante su interrogatorio, González no solo detalló su participación en el atentado fallido del pasado 7 de junio, sino que también reveló que Elder José Arteaga Hernández —conocido con los alias de ‘El Costeño’ o ‘Chipi’— estaría organizando un segundo ataque, esta vez con explosivos.

Según quedó consignado en la diligencia judicial, parte de la cual ha sido filtrada por medios nacionales de comunicación, el nuevo objetivo sería un esquema de seguridad compuesto por cinco o seis camionetas blindadas.

En su declaración ante las autoridades, González aseguró que ‘Chipi’ le explicó que debía conducir una moto lo suficientemente cerca de una de las camionetas para permitir que otro cómplice instalara una maleta con explosivos en el techo del vehículo. La detonación se haría de manera remota desde un automóvil distinto, donde estaría ubicado el propio Arteaga.

“‘Chipi’ me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, que era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada. Que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto y que se la tenía que pegar a una de las camionetas, y que un venezolano era el que la pegaba al techo de la camioneta. Que ‘Chipi’ iba pegado en un carro jugando con el control para hacerla estallar de una a control remoto”, declaró González ante los investigadores.

Aunque no se especificó quién sería la víctima del nuevo atentado, González describió a alias Chipi como “muy animado” con la operación, y afirmó que esta era “una vuelta que ellos estaban planeando desde hace tiempo atrás y con una gente dura como que de otro lado”. Según dijo, desconoce si se trata de los mismos actores que habrían ordenado el ataque contra el senador Uribe.

Dio a conocer más detalles del ataque contra Miguel Uribe

El testimonio de González también permitió esclarecer parte de la logística del atentado fallido del 7 de junio. De acuerdo con sus declaraciones, él fue contactado el 2 de junio por Elder Arteaga, quien le indicó que el ataque debía ser ejecutado por un menor de edad.

Un día antes del crimen, el 6 de junio, ambos se comunicaron nuevamente por videollamada, en la que le presentaron al joven que finalmente terminó accionando el arma contra el senador Uribe Turbay. “A él es al que usted va a sacar mañana”, le dijo alias Chipi.

El día del atentado, González fue instruido para ir al parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde debía esperar al menor para facilitar su huida en moto. Para esto, se le enviaron 20.000 pesos por Nequi, destinados a tanquear el vehículo. González afirmó que llegó tarde al lugar y, al estacionarse, escuchó los disparos. Intentó comunicarse tres veces con ‘Chipi’, sin obtener respuesta. Luego, abandonó la zona y se dirigió a su residencia.

Esa misma noche fue citado en un establecimiento nocturno, donde se encontró nuevamente con alias Chipi y una mujer conocida como alias Gabriela. En ese encuentro, recibió una amenaza directa: “Chipi estaba muy contento, alegre, y me dice estas palabras: ‘Cabrón, usted no sabe nada, hijo de perra, usted no sabe nada. Si llega a pasar algo, le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa’”.

González Ardila fue capturado el 18 de julio durante un allanamiento y desde entonces ha sido imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Su rol en el ataque, según la investigación, consistió en ser el conductor de la motocicleta dispuesta para evacuar al menor que disparó contra Uribe.

¿Cuánto le pagaron a Cristian Camilo González por su participación en el atentado contra Miguel Uribe?

En su testimonio, González también confesó que pidió una suma de diez millones de pesos por participar en el crimen, pero que no llegó a recibir el pago. “Yo le pedí a ‘Chipi’ diez palos por esa vuelta, pero si hubiera sabido que era ese senador le hubiera cobrado veinte millones”, afirmó, y aseguró que no accedió a ejecutar el asesinato porque no se le había consignado aún el dinero.

Al ser consultado sobre cuándo supo quién era la víctima, respondió: “Cuando toda esa gente empezó a gritar en el parque El Golfito: ‘Malparidos izquierdistas mataron a Uribe’, ya estando en ese mismo lugar”.

González, quien se encontraba en libertad condicional al momento de los hechos, cuenta con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, con condenas dictadas en 2015 y 2016. Su colaboración con la justicia podría resultar de suma importancia para identificar a otros responsables y esclarecer si existen conexiones más amplias detrás de los intentos de atentado.

Hasta el momento, la Fiscalía ha identificado al menos a diez personas involucradas en el ataque contra el senador Miguel Uribe. Seis de ellas ya han sido capturadas, incluyendo al menor que disparó el arma, alias Gabriela —quien entregó la pistola—, y otros colaboradores logísticos como Carlos Eduardo Mora y alias El Hermano.