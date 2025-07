, , , , , , — El concejal caleño no termina de salir de un escándalo para meterse a otro. Andrés Escobar saltó a la palestra pública luego de disparar contra manifestantes durante las marchas del estallido social de 2019, en estos cinco años ha estado envuelto en múltiples polémicas y ahora vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y es que el político, que ha protagonizado peleas contra líderes sociales, fue captado en plena vía de Ciudad Jardín, en Cali, pública siéndole infiel a su prometida a solo dos semanas de su boda, según denunció su ahora exnovia.

En los videos que circulan en redes sociales, a la mujer se le ve airada y reclamándole a la supuesta amante a una orilla de la calle con unos cuantos curiosos a su alrededor, sin embargo, a Escobar no se le aprecia y la razón, según denunció la abogada Juliana Beltrán, es que al ver el escándalo que se le armó prefirió esconderse en la camioneta.

Pero lo más sorprendente de todo no es la infidelidad que luego la prometida confirmaría a través de un video, sino que Andrés y la mujer viajaban en un carro asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin escolta pese a que ha denunciado problemas de seguridad.

El señor concejal Fabián Andrés Escobar, fue descubierto por su ahora exprometida con su amante el día 02 de Julio en al rededor de las 8 pm en miradores de terraza de ciudad jardín, Cali, llevando a su amante en la camioneta que le otorga la UNP. pic.twitter.com/JvUh07GTdz — Juliana Beltrán 🇨🇴🇧🇷 (@julibmoya) July 20, 2025

“Lo interesante y político del asunto, es que el señor Escobar lleva casi TRES MESES sin asistir al Concejo de Cali, por “problemas de seguridad” con permiso inclusive, del presidente del Concejo. Pero la gran pregunta es, si tiene problemas de seguridad. ¿qué hace paseando en la camioneta otorgada por la UNP, sin escoltas y el mismo manejándola?”, cuestionó Beltrán.

Este hecho, sucedido el pasado 2 de julio, sería confirmado después por la prometida, Melissa Escobar, que sin pelo en la lengua explicó lo acontecido con el que se convertiría en su esposo. “Dios me mostró la verdad y aunque dolió profundamente, entendí que era una respuesta a mis oraciones. Di con mis propios ojos lo que no quería creer. Descubrí que la persona con la que me iba a casar me estaba siendo infiel a dos semanas de casarme”.

Además, decidió cancelar la boda porque había algo superior al amor que le profesó al concejal: su dignidad, su amor propio y su verdad, según explicó en un corto video en el que se le nota algo afectada por la situación.

“No fue fácil tomar la decisión. Tenía todo confirmado, cada proveedor, cada detalle, el lugar y había destinado todos mis ahorros con mucho esfuerzo para invertirlos aquí en este momento que ustedes se están presenciando. Pero había algo más importante, mi dignidad mi amor propio y mi verdad. Por eso decidí no esconderme y por eso decidí cancelar la boda. Decidí transformar este día en algo nuevo, en un nuevo comienzo. Hoy le digo sí a mi amor propio, a mi fe”, agregó.

Melissa decidió darse un sí a ella, a un “nuevo comienzo” como lo llamó para tratar de superar esta terrible etapa de su vida de la que estaba emocionada como dejó ver en sus redes sociales en las que publicó mensajes a su hoy ex, su despedida de soltera y cómo iba la confección de su vestido de matrimonio.

Debido a esta situación la abogada Beltrán anunció una que interpuso varios derechos de petición al Concejo de Cali, la Procuraduría, la Contraloría y por supuesto, la UNP por “el mal uso” del vehículo de la UNP que le podría costar su investidura.