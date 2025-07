La Procuraduría General de la Nación mantiene la lupa sobre la crisis de pasaportes en el país. El procurador Gregorio Eljach resaltó desde Barranquilla que es una situación de la mayor importancia, teniendo en cuenta el impacto que genera para la ciudadanía en general.

“Ese es un tema que, de verdad, nos tiene preocupados a todos los colombianos. No es posible que lleguemos a una situación calamitosa en la que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad, no solo en el interior del país, sino por el mundo”, dijo el líder del Minusterio Público al término de su intervención en el acto de cierre del Foro de Desarrollo Local de la Ocde.

Recalcó que existen contradicciones frente a los anuncios que se han hecho desde el Ejecutivo frente a una posible solución a la crisis actual.

“Tenemos una gran preocupación porque hay informaciones contradictorias, anuncios de soluciones, pero los tiempos cronológicos no son razonables como para aceptar únicamente el dicho de que “ya se va a resolver”. Necesitamos más contundencia, más claridad, más diálogo para construir consensos”, enfatizó.

Eljach mencionó que se requieren “menos regaños y menos evasivas en los altos niveles de la dirigencia estatal”, porque se trata de un propósito común.

“No podemos seguir por el camino malsano de la fractura política, de la polarización ideológica, de la pugna constante entre sectores”, enfatizó.

Por último, no descartó que se adelanten nuevas investigaciones contra funcionarios para establecer posibles responsabilidades frente a este incierto panorama.

“La Procuraduría busca que todos los funcionarios públicos cumplan con su deber, de forma oportuna y eficiente. Si se deben abrir más investigaciones, se abrirán, en el momento en que existan los elementos jurídicos y fácticos que lo justifiquen. No hay duda de que así lo haremos”, cerró.

Cabe recordar que desde el Ministerio Público se anunció, en los últimos días, una investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Camila Sarabia Torres, en su condición de ministros de Relaciones Exteriores, y Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho presidencial.