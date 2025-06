La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Asodefensa) expresó su rechazo a la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra el senador Miguel Uribe Turbay. La acción jurídica, promovida por el sindicato Sinsergen ante el Consejo de Estado, ha generado críticas por parte de otros sectores sindicales, que consideran inapropiado impulsar este tipo de procesos mientras el congresista se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.

María Clara Baquero, presidenta de Asodefensa, manifestó su desacuerdo con la iniciativa de Sinsergen, argumentando que, más allá de las diferencias políticas, debe primar la sensibilidad humana y el respeto en situaciones como la que enfrenta actualmente Uribe Turbay.

“Tenemos que rechazar una postura tan errada. Demandar la curul de una persona como el senador Miguel Uribe Turbay, que se encuentra lamentablemente en cuidados intensivos sin ninguna posibilidad de defenderse, es gravísimo, pero más aún que un sindicato que nace para defender derechos y dignidad humana no puede hacer esto, por eso no estamos de acuerdo”, expresó Baquero en entrevista con W Fin de Semana.

La líder sindical subrayó que esta situación ha sido particularmente dolorosa, no solo para la familia del senador, sino también para quienes consideran que este tipo de acciones desvirtúan el propósito fundamental del movimiento sindical. “Desafortunadamente, es una conducta errada desde todo punto de vista la del sindicato Sinsergen”, insistió.

Desde Asodefensa y otras organizaciones sindicales del sector Defensa, la postura es clara: aunque los sindicatos gozan de autonomía y libertad para actuar en el marco de la ley, deben hacerlo bajo principios éticos. “No se pueden romper las estructuras morales y éticas, un sindicato tiene que ser tan sensible como una madre y tan respetuoso como un padre”, afirmó Baquero.

Además, cuestionó lo que calificó como un acto de “protagonismo” por parte de Sinsergen. “Este es un crimen atroz y no importa que sea el senador Miguel Uribe o Juanito Pérez, es un crimen y hay que guardar silencio, esté o no de acuerdo con el senador. Este protagonismo y esta acción jurídica, aunque sea legal, no es correcta”, puntualizó.

La demanda contra Miguel Uribe Turbay, cuya investidura como senador se encuentra en entredicho por presuntas irregularidades, fue presentada esta semana por Sinsergen, en medio de la incertidumbre sobre el estado de salud del congresista. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de los familiares de Uribe ni de su equipo jurídico sobre la acción interpuesta.