El senador barranquillero Carlos Meisel, del Centro Democrático, denunció en la mañana de este miércoles que el apagón que el pasado martes 17 de junio afectó a gran parte de Barranquilla y Puerto Colombia durante varias horas, se produjo por la falta de trabajos “en interruptores (GIS) de la línea terrestre”.

“Tenemos que prender las alarmas por la calidad de vida de nuestra gente. Compañeros que me han ayudado en las luchas de la energía me informan que el apagón de Barranquilla y la falla de la subestación Oasis se debe a unos trabajos en interruptores (GIS) de la línea terrestre que no se han hecho; que ya estaban identificados y están pendientes por realizar”, señaló el congresista en su cuenta de X.

Meisel agregó que este factor “agrandó y dificultó el problema en las otras cuatro subestaciones”, por lo que considera “imperativo” solicitarle a los interventores de la empresa Air-e respuestas a los siguientes interrogantes.

“¿Qué trabajos hay pendientes? ¿Cuánto suman? ¿Cuántos son? Pedimos ayuda a quienes quieran ayudar con conocimiento del tema a preguntar. Prepararemos en mi oficina derecho de petición. Pendientes…“, concluyó Carlos Meisel.

Cabe recordar que la explicación que dio la semana pasada Air-e sobre el apagón fue que se presentó una avería dentro de la subestación Oasis, ubicada en el norte de la ciudad.

“Esta situación provocó la activación de los esquemas automáticos de protección, ocasionando la desconexión preventiva de las subestaciones Puerta de Oro, Las Flores, Riomar, Silencio, Centro y Oasis, afectando el suministro de energía en varios sectores de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia”, dice el comunicado.

Afirmó la empresa que, una vez se presentó el incidente, se activó de inmediato el Plan de Contingencia de Air-e, con el despliegue de personal técnico y especialista y en coordinación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y demás agentes del mercado eléctrico.