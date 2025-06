El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió este martes al rescate de los 57 militares que fueron “privados de su libertad” el pasado domingo por comunidades “constreñidas” por la estructura Carlos Patiño de la disidencia de las Farc comandada por alias Iván Mordisco en la región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.

En entrevista con ‘Caracol Radio’, Sánchez destacó que se trató de un rescate “totalmente limpio” porque ocurrió “sin un disparo” en el marco de la ‘Operación Justicia’.

Recibiendo sanos y salvos a nuestros 57 militares, nuestros héroes, rescatados en una labor conjunta por el Ejército y la Policía en el Cauca. pic.twitter.com/fDIUiAqDke — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 23, 2025

El funcionario indicó que las más de 20 personas capturadas en flagrancia por secuestro en medio de la operación de rescate "tendrán que responder ante la justicia. Aquí nadie puede atacar al Estado, mucho menos a quienes lo defienden”.

Más imágenes de las capturas en flagrancia por presunto secuestro a los 57 militares rescatados en el Cauca. pic.twitter.com/9surQG3Dff — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 23, 2025

Además, el ministro de Defensa le envió un mensaje a los jefes del grupo armado ilegal que ordenó el secuestro de los 57 militares. “Lo mejor que le pueden hacer al país y a sus familias, para que sean un orgullo para ellas, a pesar que el dolor que han traído es que se desmovilicen, que se entreguen, que se sometan”.

De lo contrario, “toda la fuerza legítima del Estado va detrás de ellos”, advirtió Pedro Sánchez.

“Por alias Kevin hay una recompensa de hasta $500 millones de pesos, que se vive escondiendo vive borracho, vive mostrando lo que es. Y por alias Zamora, ‘Giovanni’ y ‘Tabárez’ hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos”, recordó el ministro en ‘Caracol Radio’.

Luego del rescate, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se dirigió a las uniformados rescatados con un emotivo mensaje a través de su cuenta de X: “Nuestros militares y policías, sin importar su grado, fuerza u origen, cuentan con todo el respaldo del Estado y, en particular, de este Miinistro. Durante 35 años, tuve el honor de haber estado donde ustedes están, estuve en el campo de batalla, lloré a mi hermano y a mis compañeros caídos en servicio, aún los lloro pero no me doblego, pues sé lo que significa defender a Colombia con el cuerpo y el alma”.

Agregó: “Por ustedes, entregaré todo lo mejor de mí, movilizaré cada recurso, cada respaldo institucional, para que puedan seguir cumpliendo con honor su sagrada misión: proteger la vida, la libertad y la democracia de nuestro pueblo. Nosotros no solo defendemos el pueblo, somos el pueblo. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a nuestros militares y policías, héroes y heroínas de la patria”.