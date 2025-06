El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, anunció que este lunes habrá una reunión extraordinaria de seguridad en Popayán para procurar la liberación de los 57 militares al retenidos por dos centenares de campesinos instrumentalizados por las disidencias en zona rural de Argelia, Cauca.

“Junto con @MinInterior y nuestra cúpula de las @FuerzaMilCol y @PoliciaColombia viajaremos a Popayán para presidir una reunión extraordinaria de seguridad junto al gobernador del Cauca @OctavioGuzmanGu, @DefensoriaCol y otros organismos, con el fin de revisar los avances de la liberación de los 57 militares secuestrados y recibirlos en esta ciudad y hablar con la población que los está transportando”, reportó el funcionario en sus redes sociales.

Agregó el jefe de la cartera de seguridad que “desde el señor presidente @petrogustavo, hasta todo el gobierno nacional y los organismos humanitarios, hemos promovido el diálogo con estas comunidades, sin embargo, integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, del cartel de alias Mordisco, persisten en intimidarlos para impedir que llegue la inversión social”.

“Nuestro compromiso es proteger la vida y promover el desarrollo y la vida digna a las comunidades del Cañón del Micay.

No claudicaremos en persistir invitando a los líderes sociales de esta región a que participen más activamente con los programas del gobierno, que, aunque no son fáciles de ejecutar a corto plazo, solucionan problemas a largo plazo. La principal amenaza para las estructuras del narcotráfico, es la inversión social", concluyó el ex alto oficial.