La investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha revelado cifras que superan ampliamente lo que inicialmente se conocía sobre el dinero involucrado en el crimen. Según información divulgada por la periodista Darcy Quinn, el monto total pagado por el ataque habría oscilado entre 800 y mil millones de pesos, una suma considerablemente mayor a los 20 millones prometidos al joven sicario que ejecutó materialmente el atentado.

Las autoridades han logrado identificar cerca de 12 personas implicadas en la red criminal, entre las cuales se encuentran al menos dos mujeres. Una de ellas ya habría sido ubicada por los investigadores, quienes esperan proceder a su captura de manera inminente, según reveló Quinn en sus declaraciones matutinas.

William González se convirtió en el cuarto capturado en relación con el caso. Este hombre manejaba el segundo vehículo utilizado en el operativo criminal: un Volkswagen azul oscuro que transportó a otros participantes del atentado. Con esta detención, las autoridades ya tienen en su poder los dos automóviles empleados en el ataque: el Chevrolet Spark gris y el mencionado Volkswagen.

El avance de la investigación ha permitido esclarecer uno de los elementos que más interrogantes había generado: la procedencia del teléfono celular que portaba el menor de edad el día del atentado. Este dispositivo pertenecía realmente a alias “el costeño” identificado como el líder de la estructura sicarial responsable del crimen.

El testimonio del menor ha resultado fundamental para los avances judiciales. Desde su captura el sábado 7 de junio, cuando gritó “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números”, sus declaraciones han facilitado las capturas realizadas durante esta semana.

El joven además reveló que nunca estuvo contemplado en el plan que él sobreviviera al atentado. “A mí me iban a matar en esa vuelta”, confesó a las autoridades. Ante la pregunta sobre si realmente esperaba recibir los 20 millones prometidos, su respuesta fue desalentadora: “Tal vez no, a mí me iban a matar y me dejaron solo”.

La promesa de recogerlo después del crimen nunca se cumplió. La Fiscalía confirmó que el celular fue encontrado en la casa del menor durante un allanamiento realizado pocas horas después de su captura.

El conductor del vehículo que transportó al menor también aportó información valiosa sobre los preparativos del crimen. Su testimonio reveló que los contactos iniciaron el viernes 6 de junio de 2025, cuando recibió un mensaje de WhatsApp de “el Costeño”, una persona que había conocido apenas una semana antes a través de un amigo ubicado en Ecuador, conocido como “Churco”.

“Este mensaje fue como a las diez u once de la mañana y decía: ‘¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia’”, relató el conductor a la Fiscalía. En esa conversación, según su testimonio, “el Costeño iba a darle plomo a alguien”.

Las investigaciones continúan enfocadas en identificar y capturar a los autores intelectuales del atentado, mientras las autoridades siguen cerrando el cerco sobre los responsables de este crimen que conmocionó al país.