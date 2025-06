Se termina una polémica y empieza otra. Petro se retractó de convocar a la consulta popular por decreto luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran la conciliación del texto de la reforma laboral que se convierte en ley y solo resta la sanción presidencial que será un hecho, según ha asegurado el mandatario.

El jefe de Estado también adelantó que al tiempo que derogue el decreto que el Consejo de Estado le había frenado, también convocará a una asamblea constituyente a través de un mecanismo inexistente: la papela, con la que se convocó a la constituyente de 1991 y con la que se eliminó la carta magna de 1886.

“(…) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, escribió el presidente en su cuenta de X celebrando la decisión del Congreso.

Pero esta idea del Gobierno –de la que aún no se han precisado detalles de forma- ha tenido sus detractores, especialmente de juristas que afirman que esa figura no se puede convocar con la Constitución del 91.

“Lo de las papeletas ya no existen. El trámite del año 90 con la séptima papeleta consistió en que en el mes de marzo iba a haber unas elecciones, en ese momento no se usaba el tarjetón como ahora, sino una papeleta. Entonces se sacó un decreto, un decreto de estado de sitio, que la Corte Suprema luego lo avaló en votación dividida para decir que la Registraduría podría ejecutar una séptima papeleta para que los colombianos dijeran si podían cambiar o no la Constitución”, dijo el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en conversación con Blu Radio.

Explicó que el único mecanismo establecido para convocar a una asamblea nacional constituyente es a través del Congreso de la República con una ley y que el Ejecutivo no tiene facultades para llamar a las urnas.

“Yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2025, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (...) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional hoy no, no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, aseveró el exfuncionario.