Durante su intervención en la concentración por la Paz y la Democracia en Cali, el Presidente Gustavo Petro defendió la convocatoria de la consulta popular vía decreto argumentando que esta iniciativa vela por los derechos laborales de lo más necesitados.

Además, se defendió de las críticas que se le han hecho desde varios sectores políticos por el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe.

“Han dicho que el culpable del atentado es Petro, pero el culpable no es el presidente, ni el pueblo pobre de Colombia. La consulta popular no es amiga de los asesinos, pero sí la desigualdad. Los niños se vuelven asesinos porque no hay educación”, aseguró.

Posteriormente, dijo: “Muchos han dicho que (la convocatoria de la consulta) es ilegal, inconstitucional y han amenazado a mi gabinete. Pero yo me sentiría orgulloso, porque tendrían que poner preso a unos funcionarios y a un presidente que lo único que han hecho es pedir que el pueblo se exprese”.

Además, dio su punto de vista sobre las solicitudes que le han hecho para calmar los actuales ánimos políticos. “Bajar el tono no significa no decir verdades, silenciarse ni arrodillarse”, dijo.

En este sentido, lanzó duras críticas contra contra el Congreso.

“Llevo tres años de Gobierno y el Congreso solo aprobó una ley, que aún no es ley, pues se dedicaron al bloqueo institucional, a tumbar cuanto decreto pedía el presidente. (...) El Senado no quiere aprobar una reforma laboral progresista en favor de los trabajadores, sino que se contrate a la gente por horas, es decir, peor de lo que estamos hoy. Efraín, haga un último intento”, agregó.

Luego Petro dio a entender que si les llegan a hundir la consulta y la reforma laboral, el Gobierno procedería a un referendo para buscar una asamblea constituyente.

“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”, señaló.

Sin embargo, aclaró que no busca una reelección.

“Si llega a impedirse que se expresen, en las elecciones de 2026 no reelijan a una persona sino un proyecto de cambio”, concluyó.