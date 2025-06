Daysuris Vásquez denunció que pese a que no cuenta con iun esquema de seguridad desde el año pasado, ha asistido a cada una de las citaciones que le han hecho dentro del proceso que se le sigue junto a su exesposa Nicolás Petro Burgos.

Lea también: Revelan cuánto dinero le habrían ofrecido al adolescente que atentó contra el senador Miguel Uribe

La denuncia de la procesada llega después de que el exdiputado del Atlántico reclamara a la fiscal del caso, Lucy Laborde, el por qué le exige asistir presencialmente a todas las audiencias, mientras que a su expareja no, según dijo.

Luego del cuestionamiento Daysuris se pronunció al respecto yéndose en contra de Petro Burgos: “La obligación de estar presente en las audiencias la establece el juez, más no la Fiscalía”.

Lea también: Gaula recaptura a presunto autor de la masacre de Chimá cuando abandonaba La Tramacúa tras quedar en libertad

Aclaró que ha asistido a cada una de las citaciones, pese a no contar con seguridad: “A mí me quitaron absolutamente toda la seguridad y aun así he comparecido a todos los requerimientos de Fiscalía”.

“Además, el señor Nicolás Petro, cuenta con un esquema de seguridad robusto con el que se puede dirigir a cualquier lugar, así como lo hace paseándose por toda la ciudad y el país”, agregó en un mensaje en X.

Lea también: La pesadilla de estudiante universitario al que le robaron el carro en el barrio Los Andes