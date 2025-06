Las reacciones de repudio al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, siguen creciendo en Colombia y a ellas se ha sumado el mundo de la música que hizo una llamado a la concordia en la política.

Reconocidos artistas colombianos como Juanes, Adriana Lucía y la banda Morat se pronunciaron en sus redes sociales para expresar su rechazo a la violencia y su solidaridad con el dirigente herido.

“Es tenebroso todo lo que está sucediendo. Esto es un fracaso nacional. El atentado a Miguel Uribe es un atentado a Colombia, a la democracia. Es una tristeza profunda”, escribió la cantante Adriana Lucía, una de las voces más activas en causas sociales del país.

En otro mensaje, la artista agregó: “Colombia necesita grandeza, esa de la que siempre hemos carecido como sociedad”.

Es tenebroso todo lo que está sucediendo. Esto es un fracaso nacional. El atentado a @MiguelUribeT es un atentado a Colombia, a la democracia.

Es una tristeza profunda. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 8, 2025

Uribe Turbay recibió este sábado dos impactos de bala disparados por un hombre que estaba entre un grupo de seguidores que escuchaba un discurso suyo en un acto político en un parque de Modelia, barrio de la localidad de Fontibón, en el oeste de la capital colombiana.

En imágenes divulgadas en redes sociales se ve como el sicario, que según la Fiscalía es un menor de 15 años que fue arrestado minutos después del atentado, saca un arma y dispara en dirección a la cabeza del aspirante presidencial, que se desploma tras recibir un primer balazo.

El cantante Juanes también se unió al coro de solidaridad: “Como me duele Colombia en este momento... No es justo, no es necesario llegar hasta aquí. Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia”.

Como me

duele Colombia en este momento…

No es justo, no es necesario llegar hasta aquí.

Mi solidaridad con Miguel Uribe y toda su familia. — JUANES (@JUANES) June 7, 2025

La banda Morat, por su parte, expresó su rechazo ante lo ocurrido: “Nada justifica la violencia y como colombianos nuestra historia debería ser siempre lección, nunca predicción”.

El senador permanece ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde anoche fue sometido a una delicada cirugía de aproximadamente cuatro horas que superó pero su estado sigue siendo crítico.

Las muestras de apoyo desde diversos sectores culturales se suman a las de líderes políticos, organizaciones de derechos humanos, expresidentes y ciudadanos, que han manifestado su preocupación por el deterioro del clima político y la seguridad en Colombia tras el atentado.

También reaccionó al atentado el reguetonero Maluma, por medio de un mensaje en sus historias de Instagram.

“Muy triste levantarse y ver las noticias tan delicadas de mi país. Mucha fuerza a la familia del señor Miguel Uribe Turbay. Con mucha fe y oración seguro saldrá adelante”, se lee en el mensaje.

Por su parte, en su cuenta de X, el actor Manolo Cardona publicó un mensaje rechazando el atentado.

“Rechazo total al atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. Toda mi solidaridad con él y con su familia en estos momentos tan difíciles.Este tipo de violencia no puede seguir siendo parte del panorama político en nuestro país.No puede quedar en la impunidad.¡YA BASTA!“, publicó.