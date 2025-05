Se sigue ampliando la brecha entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y esto se ratificó hace un par de días durante un evento para la conmemoración de los 174 años de la abolición de la esclavitud, en que la ex ministra de la Igualdad criticó la falta de respaldo del jefe de Estado para con su gestión.

Leer más: Day Vásquez denunció nuevas amenazas a través de mensajes por WhatsApp

“En este gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarles las puertas a los alcaldes para que financien una reunión de articulación interinstitucional. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional para cumplir la tarea y que mi gente no termine diciendo que llegar aquí no ha servido para nada”, cuestionó Márquez.

Sobre su reciente salida de la cartera de la Igualdad advirtió la vicepresidenta: “Ustedes saben que estuve por año y medio creando una nueva institución. Desde hace cien años no se creaba un ministerio de cero. Sin embargo, cuando ya estaba lista para llevar la inversión a territorio, el presidente tomó la decisión de apartarme del cargo, decisión que respeto, pero no comparto”.

También el pasado miércoles, Márquez lanzó dardos a la administración Petro, de la que paradójicamente hace parte: “No ha sido fácil mi tarea como vicepresidenta, gobernar en un país que tiene un estado racial y con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado”.

Le puede interesar: Mindefensa ofrece hasta $1.000 millones por información para dar con los responsables de amenazas contra director de la Policía

Previamente, hace una semana, la funcionaria había desestimado en una entrevista con la emisora Caracol Radio el llamado del mandatario a movilizaciones, cabildos abiertos y una huelga general tras la caída de la consulta popular en el Senado: “Ahora no tengo una respuesta sobre eso (...). Yo he estado participando en todas las movilizaciones que se han hecho y casi siempre si tengo agenda de trabajo o tengo que ir a algún lado, pues no he ido. No lo sé. Todavía no sé, puede que sí, puede que no. No depende de nada, depende de que debo concentrarme en gobernar y en responderle a Colombia”.

Esto luego del comentado roce del primer consejo de ministros televisado, en el que Márquez cuestionó duramente a la canciller Laura Sarabia y al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, entonces asesor político de Petro, señalando los escándalos de ambos funcionarios.

Lea también: Remezón en el Ejército: fueron removidos cinco oficiales tras masacre de soldados en Guaviare

Y es que desde que Márquez salió del Ministerio de la Igualdad no se le ha visto en los consejos de ministros o en la Casa de Nariño ni en reuniones con el jefe de Estado.

De hecho, el pasado 1 de mayo salió a marchar junto con el saliente director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien también ha sufrido las críticas de Petro y este le ha pedido que lo deje ser candidato por el petrismo.

No obstante, a principios de mayo la vicepresidenta tuvo una reunión con Benedetti, a quien le pidió que se avance en los derechos étnicos con la reglamentación de la Ley 70 de 1993, la revisión de los pendientes de la mesa de diálogo de norte del Cauca, la Política Integral del Pacífico, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y los compromisos del Paro Cívico de Buenaventura. Y el jefe de la cartera política se comprometió a asumir los costos de $14 mil millones.

Lea acá: “Secuestradores están en la lógica típica de narcotraficantes”: Petro tras liberación de Lyan José Hortúa

Y finalmente la funcionaria cumplió sus palabras y no acompañó a Petro al cabildo abierto en Barranquilla esta semana. En cambio, estuvo visitando la zona del atentado terrorista que se registró en Cali: “He venido al barrio Los Lagos, en el distrito de Aguablanca, al oriente de Cali, donde el pasado domingo un ataque con explosivos dejó nueve personas heridas, entre ellas tres niños, y varias viviendas afectadas. Expreso mi solidaridad con las víctimas y rechazo total a estos actos terroristas que atentan contra la vida y la dignidad”.