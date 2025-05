Durante el Foro ‘Retos de la Descentralización Diferencial y el Control de Recursos Públicos’, el presidente Gustavo Petro advirtió que “la descentralización no necesariamente es democratización”.

Haciendo referencia a la norma que incrementa las transferencias a las regiones, aprobada en diciembre pasado y que espera ahora una ley de competencias para su aplicación, el mandatario aseveró que “no son las sociedades las que deben adaptarse a las instituciones —error antidemocrático y autoritario que ha marcado buena parte del anacrónico pasado de Colombia—; son las instituciones las que deben adaptarse a la sociedad”.

Así mismo, señaló que “quienes hemos recorrido el país, desde jóvenes, incluso desde niños, sabemos lo que significa caminarlo a pie. Por eso, mis zapatos no son esos Ferragamo que tanto critican, sino mis botas. Pero esas no las muestro… no les gusta ver a un presidente en botas”.

“Descentralización no necesariamente es democratización, algunas cifras del contralor me gustaría discutirlas. ¿Aumentamos los servicios de salud o el carnet?”, criticó.

Comentó además el jefe de Estado que “en Colombia hay un problema con la corrupción: si es local, suele ser denunciada por la prensa y castigada; pero si es nacional, muchas veces es encubierta, incluso por la misma prensa”.

Y concluyó: “¿Saben cuál es la mejor política de seguridad en Colombia y en el mundo? Que las mamás y los papás puedan criar a sus hijos, no aparece en el ideario de la prensa, ni en los intereses políticos”.