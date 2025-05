En medio de la controvertida manifestación del Gobierno el pasado martes en Barranquilla, desde el Congreso le recordaron al presidente Gustavo Petro que su mandato “no le ha dejado una sola obra” a la capital atlanticense.

El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, escribió en sus redes sociales: “Reitero: en sus tres años de gobierno, el presidente Petro no le ha entregado una sola obra a Barranquilla. Y como si fuera poco, por su ego político, ha tomado decisiones que han afectado directamente el desarrollo de esta región. Lo más grave es que hoy llega a Barranquilla a hacer campaña, a perturbar la tranquilidad de los ciudadanos, olvidando todo el daño que le ha causado a este territorio al frenar proyectos estratégicos, movido por su vanidad y su discurso de confrontación. Señor presidente, Barranquilla no olvida; Barranquilla merece respeto”.

A su vez, el senador Antonio Zabaraín , de Cambio Radical, denunció en su cuenta de X: “Hoy quedó demostrado en imágenes que quieren la consulta para hacer campaña política, transportando a la gente, repartiendo mercados y almuerzos”, y cuestionó acto seguido: “¿Quién pagó buses, almuerzos, mercados, tarima, sonido? Quien pagó eso que en una reunión en Barranquilla el viernes o el sábado llamaban la logística?”.

De igual modo, su copartidario, el senador Carlos Carreño, advirtió en el Capitolio que “mientras el Gobierno incendia el debate y culpa al Congreso, en la Comisión Cuarta trabajamos con responsabilidad. No quieren una reforma, quieren hacer campaña. Yo defiendo a los trabajadores, no a los intereses políticos del momento”.

Y la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ‘trinó’ que “lo que vimos en Barranquilla no fue un cabildo abierto. Fue un acto de propaganda política, financiado con recursos públicos, para desatar una campaña contra el Congreso y las instituciones que no se arrodillan ante los caprichos del presidente. Petro no fue a escuchar al pueblo, fue a dictar sentencia contra quienes no le aprueban sus reformas sin debate ni garantías”, dijo.

“Pretende gobernar a punta de micrófono, amenazas y polarización. Ataca al Congreso porque no puede controlar sus decisiones, y ahora lanza al país a una nueva confrontación promoviendo movilizaciones, huelgas y consultas que no tienen sustento jurídico ni respaldo ciudadano real. Y lo más grave es que anuncia, sin pudor, diálogos con estructuras criminales en vez de fortalecer la justicia y la seguridad; enviando un mensaje peligroso, que la movilización callejera y la ilegalidad son caminos válidos para incidir en las decisiones del país”, agregó.