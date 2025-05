Este lunes, a partir de las 10 de la mañana, se dio inicio a la audiencia pública de la resucitada reforma laboral en la plenaria del Senado de la República.

Para apoyar el trámite el gobierno radicó mensaje de urgencia para acelerar el proceso y de insistencia para que este sea el único tema de la comisión cuarta hasta el 30 de mayo.

Durante la diligencia, César Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política, señaló: “Esta no es una reforma que resuelva los problemas de informalidad que enfrenta Colombia. Una reforma laboral no puede basarse únicamente en buenas intenciones, se requieren criterios técnicos, análisis costo- beneficio y medición de impacto real sobre el tejido empresarial. De acuerdo a la evaluación que hemos hecho, la reforma genera incentivos perversos que encarecen el empleo formal. La imposición de contratos a término indefinido como regla general, el aumento de recargos nocturnos y dominicales afectan a la mypimes y sectores intensivos y servicios”.

Por su parte, Sergio Andrés coronado, delegado de la defensoría del Pueblo, consideró que la iniciativa oficialista puede restituir derecho perdidos a los trabajadores colombianos.

“La Defensoría del Pueblo reconoce que más allá de su labor reactiva en enfrentar múltiples hechos sociales, podemos dar un paso hacia la prevención. Consideramos que la reforma laboral tal como está presentada es paso adelante en la garantía de los derechos laborales. Es urgente actualizar el marco normativo laboral. No es la única medida que puede resolver inequidades, perosí es necesario”, explicó.

Sin embargo, los puntos más criticado por algunos gremios, como Andi y Fenalco, es que según ellos el proyecto de ley no combate la informalidad en el país.

“Este proyecto no está orientado a generar empleo ni a combatir la informalidad. El proyecto no puede ser malo antes y bueno ahora solo porque se hundió la consulta popular. No debe aprobarse un proyecto de ley como premio de consolación al Gobierno a costa de los más vulnerables del tejido empresarial como las tiendas de barrio. El proyecto nunca fue concertado. Dicho esto, si se busca corregir los errores del pasado y hacer nuevos aportes orientador a generar empleo, Fenalco le apostaría a un proyecto de ley concertado. Solo si hacen mejoras sustanciales al articulado actual”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Sin embargo, a su turno, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, manifestó su intención de lograr una reforma mucho más concertada.

“Este es un tema que nos debería preocupar a todos. Tenemos un reto inmenso por trabajar aceleradamente y al Gobierno Nacional quiero decirle que es un momento de pasar la página. Tenemos que sentarnos todos para buscar la mejor solución para los trabajadores y los empresarios, para la gente que quiere ser formal”, señaló.

Además, aseguró que el sector empresarial está dispuesto a apoyar cambios en el horario nocturno y recargos en domingos y festivos con “algunos tratamientos especiales sobre sectores que son especialmente vulnerables”.

Por otro lado, Jorge Ruiz, de la CUT, lanzó algunos reparos contra los empresarios.

“Creo conveniente que debemos bajarle ese juego, esa candela a los empresarios en seguir en una narrativa a ponerle lupa a los costos frente a la reforma y negarle derechos a los trabajadores. Hay necesidad de generar un diálogo con los empresarios y todos los que somos actores nos sentemos a buscar las necesidades de los trabajadores. Aquí no se trata de quebrar a las empresas, se trata de rescatar los derechos de los trabajadores que durante décadas han venido transitando frente a una explotación laboral. El mundo del trabajo debe reorganizarse”, indicó.