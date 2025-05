Recientemente se conoció que el nuevo modelo de salud de los profesores estaría marcado por un oscuro manejo de los recursos, donde las pérdidas ascienden a más de 2 billones de pesos. Así lo reveló La W Radio en una serie de grabaciones que dejarían en evidencia al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

De acuerdo con el medio antes mencionado, el estado actual del sistema de salud del magisterio es “perverso”, un nuevo sistema con verdades ocultas y negras ‘jugaditas’.

La grabación, que está en poder de La W, corresponde a una reunión del Consejo Directivo del Fomag, realizada el pasado 29 de abril a las 9:00 de la mañana en la sede del Ministerio de Educación, con la presencia del ministro Daniel Rojas, los ministros de Trabajo y Hacienda, y tres representantes de Fecode.

Dicho encuentro tenía como objetivo presentar la nueva red de operadores para el servicio de salud de los docentes, debido a que muchos de estos contratos ya se están venciendo; sin embargo, la sesión se terminó porque la Fiduprevisora no presentó nada contundente, y justo fuera de micrófonos empezaron a conocerse verdades.

En la grabación puede oírse que el vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, revela las pérdidas del nuevo modelo de salud, las cuales sostuvo son por 2 billones de pesos. De igual manera indicó que son los mismos de siempre y que no hay manera de saber a dónde se están yendo dichos recursos de la salud del magisterio.

“Quiero que conozcan ustedes como es el negocio que no se tiene, y que he detectado con las escasas herramientas que tenemos y he encontrado que tenemos un acumulado de pérdidas superiores a los dos billones de pesos”, dijo Cadena al Consejo Directivo del Fomag.

Asimismo, el vicepresidente aseguró que en los primeros cuatro meses se incrementó la facturación del sistema en un 50 %. Cabe recordar que son 2.300 los contratos que, según la grabación, no tienen ningún tipo de control.

“Los diez pescadores continuaron monopolizándolo todo, soltaron absolutamente todo, vienen contratados con la misma tabla y con los mismos errores, y con la misma perversidad (…) Ministro, hoy, supervisión de ninguno de los contratos, ni auditoría interna de qué se hace y qué no se hace. El chorro no se ha cerrado, el chorro lo tienen abierto desde el año pasado, la forma de contratación que ustedes hicieron”, aseveró Cadena.

Ante las graves denuncias, el ministro de Educación, Daniel Rojas, le pidió a Cadena realizar las respectivas denuncias ante los entes de control y entregar un informe oficial, por escrito, con la denuncia.

En la reunión también intervino la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño, quien hizo una advertencia sobre la consulta popular implementada por el presidente Gustavo Petro.

La fiscal señaló que si la salud de los profesores continúa sin resolverse, será difícil que el Gobierno nacional cuente con el apoyo de los docentes para este mecanismo de participación.

“Por la consulta popular, por la defensa del proyecto político yo les pregunto: ¿Con qué moral se va a movilizar el magisterio? Cuando vaya a la clínica y no tenga respuesta, porque hoy no la tiene, hoy no tenemos medicamentos claramente, ese tema no se ha solucionado. ¿Ministro y Fiduprevisora qué va a pasar? Solicitamos una reunión urgente con el presidente Petro, porque este tema se va a analiza y el país se va a revolcar”, añadió, bastante molesta, la fiscal Londoño.