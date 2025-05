El caso de presunto abuso sexual contra 12 menores de edad, entre los 2 y 3 años, por parte de un docente de un jardín infantil ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, tiene conmocionado al país.

Leer más: César Escola enfureció con comentario que hizo el imitador de Pipe Peláez en ‘Yo me llamo’: “No jodás, tú”

Por este vil hecho fue capturado en días pasados Freddy Arley Castellanos, excuidador señalado de cometer dichos abusos sexuales, y de contagiar a dos de los menores con VIH, en el hogar infantil Canadá, perteneciente al ICBF.

Una de las madres de los pequeños afectados contó detalles de lo que vivió su hijo al interior del jardín infantil ’Hogar Canadá’, y el comportamiento de las profesoras en el lugar. El testimonio en video lo dio a conocer el concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal.

Según la mujer, su hijo le decía que en la institución recibía frases intimidatorias y amenazantes por parte de las docentes o cuidadoras. “Mi hijo me comentaba que ella (la profesora) le decía que si no duermes te voy a mandar donde Freddy, si no comes te llevo a donde Freddy“, añadió en su relato.

Asimismo, la madre del menor indicó que ella se preguntaba muchas veces ¿por qué mandaban a los niños con Freddy? Y ahora puede responderse: “Porque sabían que Freddy era el monstruo de esa institución”, enfatizó.

Ver también: Exclusivo: EL HERALDO conoce informe de necropsia de la patrullera María Alejandra Guerrero, quien murió en Caribe Verde

De igual manera se cuestionó el papel de los colegios del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) frente a esta serie de abusos sexuales cometidos contra los niños.

“¿Cuántos niños más están siendo abusados por las instituciones del ICBF y quién hace algo, quién hace algo por los niños de este país?“, se preguntó la madre.

Añadió que “si no me brindan la información todos estuviésemos muy tranquilos confiando que nuestros hijos eran felices donde estaba un depredador sexual”, enfatizó la mujer en medio de su testimonio.

Le sugerimos: ¿A qué se debe la alta sensación térmica en Barranquilla y municipios?

La madre del niño abusado sostuvo además que “no tenemos que pasar por esto, porque todos los padres quieren que sus hijos salgan adelante, estudian, sean alguien en la vida, pero todo esto a qué costo: a que los abusen, a que los maltraten (...) No es justo. Creí en esa institución, creí en la coordinadora".