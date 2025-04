Nuevos detalles se conocen de los audios entregados por la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía General de la Nación que salpicarían a Armando Benedetti y que hasta ahora habían sido desconocidos.

Uno de esos audios es una nota de voz enviada por el hoy ministro del Interior a Sarabia a través de una aplicación de mensajería instantánea en mayo de 2023 cuando Benedetti no era nombrado en ningún alto cargo dentro del Gobierno Petro.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me puedes nombrar de lo que sea que no pasa absolutamente nada grave”, se le escucha decir al funcionario en el audio revelado por Blu Radio.

Y continúa, al parecer, haciendo referencia al entonces fiscal general Francisco Barbosa y a Gabriel Jaimes Durán, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia: “Ahora (inaudible) con el número uno y Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”.

“Yo pensé llamarte pero ni una más, yo estoy muy pero muy bien rankeado ahí”, asegura refiriéndose al parecer a la Fiscalía. “Y estoy buscando que la persona que tiene la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá”, agrega hablando sobre una nota periodística de Semana y que lo dejó mal parado.

“Yo estoy muy pero muy bien rankeado allá, para que sepas para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”, finaliza Benedetti en el audio que lo tiene de nuevo contra las cuerdas y que dejan al descubierto que su disputa con la canciller está lejos de haberse terminado pese a que ambos pertenecen al gabinete ministerial.

En un breve mensaje en su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores explicó que pedirá una nueva cita con el ente acusador para ampliar su testimonio.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, expresó en su cuenta de X.