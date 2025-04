Situaciones realmente impresionantes son las que se ven en las redes sociales en la actualidad. Pues con la facilidad que es tener un celular para grabar, muchos hechos se han viralizado en cualquier parte del mundo.

Fiscalía rechazó un principio de oportunidad a Sandra Ortiz, que buscaba inmunidad total por el caso de corrupción en la Ungrd

Conductor de taxi enfrentó a Adriana Díaz, la mujer con aparente esquizofrenia que graba a las personas en Bogotá

Presidente Petro exige esclarecer crimen de Sara Millerey, la mujer trans asesinada en Bello

Aunque muchas veces estos videos grabados sirven para dar con responsables o hacer notar una injusticia, hay otras que se van de contexto y no deberían haber sido grabadas, por ser situaciones muy íntimas.

Esto fue lo que le pasó a una pareja en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, que se hizo viral porque el hombre al parecer encontró a su esposa en un motel.

Petro propondrá en la Celac actuar “en bloque” para enfrentar aranceles de Estados Unidos: ¿En qué consiste?

El video muestra cuando el hombre sale corriendo furioso y detrás de él, sale una mujer con las sábanas nada más cubriéndose. La joven le pide en llanto que la perdone, ante los ojos de todos los ciudadanos de la plaza.

Se arrodilló y pidió que la perdonara. Luego, que se hiciera muy público el video, los cibernautas señalaron que quizá se trataba de una estrategia de marketing porque el hombre era un creador de contenido.

Pepe Mujica envía carta a Petro y llama a la “unión latinoamericana” tras anuncio de presidencia de CELAC

Asimismo, también destacaron que se podía tratar de un video que estaban grabando para subirlo a las redes sociales. Sin embargo, el hombre afectado salió a contar su versión de los hechos en un video.

“Son situaciones que pasan, lastimosamente la gente en los comentarios, no sé, como si supieran sobre la vida de uno. Me estaré pronunciando referente al tema, voy a esperar que se calme un poco de todo esto. Muchos me están escribiendo si es cierto o mentira y solamente yo sé”, dijo.

Colapso de alcantarillado por fuertes lluvias causa inundaciones en Ubaté, Cundinamarca

Hasta ahora, no se ha conocido si de verdad se trata de un video jocoso o fue verdadero. Mientras que los cibernautas le escribieron: “Eso fue mentira uno de los mismos con los que usted andaba lo subió de estado en su página donde le preguntaba que si estaba listo para la película que iban a hacer”.