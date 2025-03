En al menos 15 ciudades principales del país se esperan marchas este martes en respaldo a las reformas y a la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En Bogotá la manifestación estará en el Parque Nacional y Plaza de Bolívar. Por ahora, en el primer punto de encuentro permanecen al menos 300 miembros de la guardia indígena del suroccidente del país, que marcharán hasta el centro de la ciudad.

No obstante, el ingreso a dicha plaza, como quiera que al Congreso solo entrarán los congresistas, los funcionarios y los medios, está siendo restringido por las autoridades distritales.

Así transcurren las movilizaciones en las principales ciudades del país:

Se esperan 188 marchas en todo el país

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en el transcurso del día se proyecta que se realicen 188 marchas en todo el país, “a las cuales se les hará seguimiento detallado con el fin de mantener el orden público y garantizar este derecho fundamental”.

En este momento desde la Dirección Nacional de la @PoliciaColombia en Bogotá, el ministro @PedroSanchezCol, junto a la cúpula militar y de policía, instala el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a las movilizaciones en el país, en el marco del decreto 0302… pic.twitter.com/DEr3hbQKsi — Mindefensa (@mindefensa) March 18, 2025

1,200 policías garantizarán la seguridad de las marchas en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán, en sus redes sociales, reportó: “Bogotá está lista para garantizar los derechos de quienes se manifiestan, así como de quienes deciden no hacerlo. Mientras los servicios del Distrito estarán operando con total normalidad, 1.200 policías y 300 personas, entre gestores del Distrito y personal operativo de Movilidad, acompañarán las movilizaciones”.

Además, hizo un llamado a la calma y a la manifestación pacífica: “Sin enfrentamientos ni confrontación. De todos depende que sea un día en paz. En Bogotá no vamos a permitir actos violentos ni bloqueos al servicio de transporte público”.

Estos son los puntos de concentraciones por ciudades

Por otro lado, en Medellín la jornada comenzará en el Parque de la Milagrosa y Parque Berrío; en Cali en el Parque de las Banderas y Glorieta de la Estación (9:00 a.m.); y en Barranquilla en el Sena Calle 30 y Boulevard Simón Bolívar.

Así mismo, habrá protestas en Villavicencio en el C.C. Viva y Parque los Libertadores (9:00 a.m.); en San Andrés en la Casa del Educador (7:30 a.m.); en Cúcuta en el Parque Simón Bolívar (8:00 a.m.) y en Santa Marta en el Sena Comercial (8:00 a.m.).

Y también en Ibagué en La Casa del Maestro y Parque Manuel Murillo Toro (8:00 a.m.); en Neiva en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera (8:00 a.m.); en Cartagena en Los Cuatro Vientos (4:00 p.m.); en Manizales en el Parque Faneón (9:00 a.m.); en Yopal en el Parque Santander (8:00 a.m.); en Sincelejo en el Parque Santander (8:00 a.m.); en Pasto en el Parque Santiago (9:00 a.m.) y en Montería en el Parque de los Canarios (9:00 a.m.)

Este martes fue decretado como día cívico por parte de Petro pero no se acogieron a dicha disposición varios alcaldes del país como Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, o entidades como la Rama Judicial y la Fiscalía.

Petro, que se espera que al final de la manifestación se pronuncie precisamente en la Plaza de Bolívar, escribió varios ‘trinos’ el pasado lunes, promocionando la movilización, en los que expresó: “Con la alegría en el corazón y la verdad en la cara como bandera. Mañana es de alegría y de fiesta. Mañana es día del pueblo, el de la sonrisa ancha del trabajador. Del que siempre lucha”.