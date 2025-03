El presidente Gustavo Petro cuestionó en la mañana de este lunes a la representante a la Cámara Katherine Miranda por el polémico chat entre ella y Armando Benedetti, recién designado ministro del Interior, que reveló el domingo el diario ‘El Espectador’.

La conversación vía WhatsApp se habría dado el pasado martes 25 de febrero, cuando el funcionario hizo presencia en la Cámara de Representantes y le expresó por chat a la congresista que lamentaba no poder acercársele a saludarla y ella le pidió que no lo hiciera porque él “tenía los medios encima”.

La representante a la Cámara Katherine Miranda.

Armando Benedetti en la Cámara de Representantes el 25 de febrero.

La revelación de esta conversación ha generado polémica porque Katherine Miranda figura entre las congresistas que firmaron una carta en rechazo al nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior debido a los escándalos de violencia de género que ha protagonizado. Pero en el chat, lleno de risas, parece que mantuvieran una relación bastante cercana.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X (antes Twitter): “Mi experiencia personal en el contacto ya por largos años, con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras: Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo”.

En el chat se ve que Benedetti le envía a Miranda el siguiente mensaje: “Jajajaja, debe ser que hace rato que no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”. A lo que ella le responde: “No me vayas a saludar ahora... Tienes todos los medios encima”.

Katherine Miranda se defendió de los cuestionamientos en su cuenta de X: “Sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”, escribió.