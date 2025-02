El cantante de vallenato Yair Ortiz había sido contratado para cantar en una celebración en una vivienda en el barrio Santa Cruz, de Medellín, cuando de un momento a otro, se produjo una balacera, el pasado lunes 17 de febrero.

De ese hecho resultó muerta una persona identificada como Cristian Camilo Tobón Londoño, de 31 años, quien era invitado y se encontraba semidesnudo disfrutando de la piscina. Mientras que un comerciante de 38 años, y el cantante Yair Ortiz, resultaron heridos.

Mediante un video en redes sociales, el artista aprovechó la oportunidad para aclarar todo lo que sucedió esa noche en la vivienda a las 8:20 de la noche.

Esto dijo Yair Ortiz sobre la balacera en Medellín

“Me encontraba en una presentación como todos los fines de semana con unas personas que me contrataron y se formó una riña y por cosas de la vida desafortunadamente resulté herido con impactos de bala”, dijo

Además, indicó que por suerte fue trasladado rápidamente a la Unidad Intermedia de Santa Cruz y pudieron mantenerlo fuera de peligro. Asimismo, manifestó que no conocer a las personas que lo contrataron y que solo se trató de un concierto privado por trabajo.

“No conozco a las personas que me contrataron. No tengo vínculos con ellos. Como cualquier otro evento, a mí me contratan y yo voy y canto y muchas veces, como pasó ayer, yo no conocía a esas personas. Solamente fui a hacer mi presentación”, sostuvo.

¿Por qué se dio la balacera en Medellín?

Las autoridades explicaron que la balacera se formó por dos hombres que llegaron en moto y empezaron a disparar hacia dentro de la casa.

La vivienda sería propiedad de alias ‘Pablito’, uno de los más reconocidos distribuidores de tusi en Medellín, y alias Alejo Tusi, quien también se encontraría en la celebración.

Estas dos personas huyeron de la vivienda por otra puerta cuando estaba en medio de la balacera. La policía llegó al lugar por el llamado de los vecinos y unas mujeres que estaban en el lugar.

La casa tiene una manzana completa de extensión, un jacuzzi, piscina y hasta sitio de colección de motocicletas de 2 y 4 tiempos. Asimismo, los vecinos describieron que hacen fiestas frecuentes en la vivienda.

¿Quién es Yair Ortiz, el cantante vallenato herido?

Yair Ortiz es un cantante de vallenato cartagenero, que vive actualmente en Medellín. Tiene 15 años cantando, en los cuales tuvo la oportunidad de compartir escenario con Martín Elías y Jean Carlos Centeno, en Panamá.