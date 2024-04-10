El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este miércoles a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que suspenda la autorización concedida a la Armada Nacional para la construcción, operación, abandono y restauración de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona.

En este sentido, el tribunal solicitó que primero se realice una consulta previa con el consejo comunitario de Guapi.

'Revocar el fallo proferido por la primera instancia, del 29 de febrero de 2024, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la consulta previa de la accionante Consejo Comunitario de Guapi Abajo, con motivo de la construcción del proyecto 'Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona y Obras Complementarias', de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia', se lee en el fallo.

La decisión podrá ser impugnada ante un tribunal en los próximos tres días.

En su momento, la ministra de Ambiente Susana Muhamad defendió y reiteró la construcción del muelle en isla Gorgona, un hecho que generó una fuerte polémica, sobre todo, en los sectores de ambientalistas.

En declaración a medios, la funcionaria indicó que este muelle no es de carácter militar: 'Estamos generando un muelle para todos los visitantes, turistas, niños que van a hacer educación ambiental (...) y que las personas de la tercera edad puedan bajarse de manera segura', sostuvo.

Así mismo se refirió a que incorporarán un radar en la isla de seguridad: 'más del 90% del parque nacional Gorgona es mar, hay que vigilar para evitar los procesos de pesca industrial, también hay operaciones de narcotráfico, hace pocos meses llegaron naúfragos que venían con cocaína al parque,¿ cómo responden los guardaparques a esta situación? Ahí está la presencia de la Armada', explicó.