Por instrucción del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Salud instaló un puesto de mando unificado, PMU, para velar los por recursos del sistema de salud colombiano.

Le sugerimos: Procuradora estudia nulidad del acto administrativo de intervención de EPS

Guillermo Jaramillo, jefe de la cartera, explicó que el PMU estará conformado por agentes interventores, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda.

Entre los propósitos, está 'dar apertura a entes de control para que hagan veeduría, la vigilancia de los recursos y el goce efectivo de los derechos de los usuarios'.

De interés: Falleció el ex árbitro barranquillero Wilson Ramírez