La JEP informó este martes en un comunicado que por primera vez asistirá al Consejo de Seguridad de la ONU, con sede en Nueva York , Estados Unidos.

En el marco de la presentación del primer informe trimestral de 2024 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la presencia del presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, que coincide con el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, remarca el respaldo al trabajo de la Jurisdicción por parte de la comunidad internacional, los organismos multilaterales que acompañan este proceso de paz y el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería.

Durante esta sesión, Carlos Ruíz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia​, presentará el informe, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2023 al 25 de marzo de 2024, y que destaca a la JEP como uno de los pilares estructurales del Acuerdo de Paz, resaltando además que hasta la fecha este modelo de justicia transicional restaurativa ha imputado a 151 responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado: 47 miembros de las extintas Farc-EP, 100 miembros de la fuerza pública, 3 terceros civiles, y 1 agente del Estado.

'El informe también resalta que 30 de los 35 exmiembros de la fuerza pública imputados en el marco del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, cometidos en el departamento del Huila, reconocieron su responsabilidad. También destaca que, durante el primer trimestre de 2023, la JEP emitió 96 órdenes judiciales con enfoque étnico y 1 orden con perspectiva de interseccionalidad étnica y de género, 38 de las cuales se cumplieron', se lee.

Previo a este evento, el magistrado Vidal sostendrá una reunión exclusiva con miembros del Consejo de Seguridad, en cabeza de Adrian Hauri, representante permanente de Suiza ante Naciones Unidas. En este encuentro, al que asistirán representantes diplomáticos de cada una de las embajadas de los 15 países miembros, se profundizarán temas abordados el pasado 8 de febrero, fecha en la que la JEP tuvo la oportunidad de recibir a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sus instalaciones en Bogotá.

'Estos encuentros marcan el inicio de la visita del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, a Estados Unidos, desde el 8 hasta el 18 de abril, en las ciudades de Nueva York, Washington y South Bend (Indiana). Durante esos diez días, el magistrado Vidal tendrá reuniones con representantes de alto nivel de las Naciones Unidas, y participará en eventos académicos en universidades, fundaciones y centros de justicia internacionales, en los cuales expondrá a expertos internacionales en derecho y justicia la experiencia, los aprendizajes y las buenas prácticas de la JEP en materia de aplicar Justicia Transicional Restaurativa para poner fin al conflicto armado interno más prolongado de Suramérica', indica el reporte.

Y en Nueva York, entre el 8 y el 10 de abril, el magistrado Vidal se reunirá, entre otros, con Awa Dabo, directora y jefe adjunta de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (PBSO); con Pramila Patten, representante especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en Conflictos; con Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz; con Leonor Zalabata, representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas; y con Sérgio França Danese, presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz y Representante Permanente de Brasil ante Naciones Unidas.

'Los siguientes seis días, en Washington, el magistrado Vidal sostendrá una intensa agenda de reuniones con altos diplomáticos, cooperantes internacionales, organizaciones de la sociedad civil y congresistas de Estados Unidos. En estas reuniones, el magistrado Vidal hablará sobre los avances y desafíos de la JEP, y presentará el Sistema Restaurativo con el cual la JEP impulsa y estructura los proyectos restaurativos en los cuáles los comparecientes podrán trabajar para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades', señala el documento.

Así mismo, Bruce Swartz, vicefiscal general y consejero del Departamento de Justicia para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, recibirá al magistrado Vidal para conversar sobre asuntos de cooperación y fortalecimiento de alianzas en torno a la justicia y la paz en Colombia. Así mismo, abordarán temas relacionados con la imposición de sanciones propias, el Sistema Restaurativo y la garantía de no extradición.

'Entre otros, el magistrado Vidal también se reunirá en Washington con Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos; con representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y con el representante a la Cámara James P. McGovern. Y participará en un evento del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), en el que, junto con Beth Van Schaack, embajadora general para la Justicia Penal Global del Departamento de Estado de Estados Unidos, debatirán sobre las dificultades para equiparar la justicia retributiva con la justicia restaurativa, a partir de la experiencia de la JEP en Colombia', sostiene la información.

Por último, en South Bend (Indiana), en la Universidad de Notre Dame, el magistrado Vidal participará en una serie de talleres sobre justicia transicional restaurativa para hablar sobre las decisiones que ha tomado la JEP a la luz de este modelo de justicia en aras de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

A su vez, este martes el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, participará en la sesión en la que la misión de verificación resaltará la necesidad de acciones rápidas y concretas que se traduzcan en políticas y planes para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, con resultados tangibles.

'En el punto de Reforma Rural Integral, destaca la asignación de recursos, sin precedentes, para la implementación de este, el aumento del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Desarrollo Rural, así como la necesidad de enfocarse en las comunidades afrocolombianas, indígenas y mujeres rurales como grupos prioritarios de esta reforma', se lee en el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En asuntos de reintegración, el informe de la ONU destaca la aprobación del Programa de Reincorporación Integral por parte del Consejo Nacional de Reincorporación.

Murillo, además, sostendrá reuniones bilaterales con algunos representantes de la comunidad internacional y participará de la reunión convocada en el marco de la Celac para abordar la situación entre México y Ecuador.

