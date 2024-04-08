Sobre las 9:00 de la noche de este domingo, 7 de abril, usuarios de la red social ‘X’ reportaron a través de sus cuentas un ataque a bala que se registró en una de las vías del municipio de Toro, en el departamento de Valle del Cauca.

De acuerdo con la información que se maneja hasta ahora, el atentado, que se perpetró específicamente en el corregimiento de San Pacho, en la vía que une a Ansermanuevo y Toro, dejó a varias personas heridas y al menos otras 5 muertas.

{"titulo":"Dos soldados fallecieron en medio de un combate con las disidencias en Huila","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/dos-soldados-del-ejercito-murieron-en-medio-de-un-combate-con-las-disidencias-en-garzon"}

En imágenes que han sido compartidas por los internautas a través de las plataformas digitales, se puede observar a varias personas con heridas de bala tendidas sobre el suelo de lo que, al parecer, sería un local comercial, mientras otros presentes en el sitio intentan auxiliarlos y claman por ayuda.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades locales no se han pronunciado respecto a esta nueva masacre que nuevamente enluta al departamento de Valle del Cauca, por lo cual se desconoce tanto el número exacto de las víctimas mortales como sus respectivas identidades y las de quienes perpetraron el crimen.

(No deje de leer: Hombre incendia una vivienda con personas adentro tras discutir con su pareja)