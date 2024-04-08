Debido a los bajos niveles de abastecimiento de agua en los principales embalses que nutren de este recurso natural a la capital del país, la Alcaldía de Bogotá, encabezada por el mandatario en turno, Carlos Fernando Galán, anunció recientemente que se llevarán a cabo racionamientos en diferentes localidades de la ciudad, en aras de contribuir con el ahorro y correcto uso del preciado recurso.
De acuerdo con lo que dio a conocer el alcalde mayor, los cortes en el suministro del servicio se llevarán a cabo por zonas y se realizarán de forma escalonada durante el día, para que el ahorro sea relevante.
Además de la capital, se verán afectados con esta medida los siguiente municipios: Mosquera, Funza, Soacha, Gachancipá, Tocancipá, Chía y Cajicá.
Según información brindada por la administración local, la división de las zonas para el racionamiento de agua será la siguiente:
Zona 1. Sector sin servicio jueves 11 de abril de 2024
Para este jueves 11 de abril, en 10 localidades con 286 barrios, regirá el primer turno de restricción.
- Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45
- Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45
- Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68 Entre calle 26 a calle 44Sur, entre carrera 6 y carrera 68.
Zona 2. Sector sin servicio viernes 12 de abril de 2024
Para este viernes 12 de abril: en dos localidades con 311 barrios y la zona industrial del municipio de Cota, regirá el segundo turno de restricción.
- Entre calle 24 y calle 98, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá
- Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali (carrera 86)
- Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana)
Zona 3. Sector sin servicio sábado 13 de abril de 2024
Para el sábado 13 de abril: en tres localidades con 610 barrios, regirá el tercer turno de restricción.
- Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 75.
- Entre calle 127 y 170, entre carreras 75 y 91.
- Zona 4. Sector sin servicio domingo 14 de abril de 2024
Para el domingo 14 de abril: en cinco localidades con 593 barrios, regirá el cuarto turno de restricción.
- Entre calle 43 sur y 92 sur, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y el Río Bogotá.
- Entre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45.
- Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur.
- Entre avenida Ciudad Cali (carrera 86) y Autopista Sur, entre Río Tunjuelo y carrera 77H - Entre Río Tunjuelo, avenida Boyacá y diagonal 68 sur.
- Entre avenida Primero de Mayo y Autopista Sur, entre Avenida Boyacá y carrera 51.
Zona 5. Sector sin servicio lunes 15 de abril de 2024
Para el lunes 15 de abril: en una localidades con 614 barrios, regirá el quinto turno de restricción.
- Entre el Río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L
- Entre la avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 Sur Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y calle 87 A sur Entre diagonal 7 sur y Calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este.
Zona 6. Sector sin servicio martes 16 de abril de 2024
Para el martes 16 de abril: en una localidad con 614 barrios y el municipio de Soacha, (incluyendo ESP EMAR) regirá el sexto turno de restricción.
- Entre el Río Bogotá, carrera 92 y la avenida Suba.
- Entre carrera 88A y Río Bogotá, entre calle 99 y Avenida Suba Municipio de Soacha (incluyendo ESP EMAR)
Zona 7. Sector sin servicio miércoles 17 de abril de 2024
Para el miércoles 17 de abril: en dos localidades con 215 barrios y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, regirá el séptimo turno de restricción.
- Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali
- Entre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá
- Entre calle 26 y Avenida 1 Mayo, entre carrera 68 y Avenida Boyacá
- Puntos de suministro de Funza, Madrid y Mosquera (Planadas, Mosquera 1 y 3)
Zona 8. Sector sin servicio jueves 18 de abril de 2024
Para el jueves 18 de abril: en nueve localidades con 555 barrios y el municipio de La Calera, regirá el octavo turno de restricción.
- Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13
- Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17
- Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQS
- Entre calle 35Sur y calle 6, entre carrera 2 y 25
- Entre calle 10 y 6Sur, entre carrera 5 y límite oriental Ciudad
- Entre calle 11Sur y Diagonal 15Sur, carrera 18Este y límite oriental ciudad Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali Entre calle 16C y calle 43Sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá Puntos de suministro a La Calera y Arboretto.