Debido a los bajos niveles de abastecimiento de agua en los principales embalses que nutren de este recurso natural a la capital del país, la Alcaldía de Bogotá, encabezada por el mandatario en turno, Carlos Fernando Galán, anunció recientemente que se llevarán a cabo racionamientos en diferentes localidades de la ciudad, en aras de contribuir con el ahorro y correcto uso del preciado recurso.

De acuerdo con lo que dio a conocer el alcalde mayor, los cortes en el suministro del servicio se llevarán a cabo por zonas y se realizarán de forma escalonada durante el día, para que el ahorro sea relevante.

Además de la capital, se verán afectados con esta medida los siguiente municipios: Mosquera, Funza, Soacha, Gachancipá, Tocancipá, Chía y Cajicá.

Según información brindada por la administración local, la división de las zonas para el racionamiento de agua será la siguiente:

Zona 1. Sector sin servicio jueves 11 de abril de 2024

Para este jueves 11 de abril, en 10 localidades con 286 barrios, regirá el primer turno de restricción.

Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68 Entre calle 26 a calle 44Sur, entre carrera 6 y carrera 68.

Zona 2. Sector sin servicio viernes 12 de abril de 2024

Para este viernes 12 de abril: en dos localidades con 311 barrios y la zona industrial del municipio de Cota, regirá el segundo turno de restricción.

Entre calle 24 y calle 98, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá

Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali (carrera 86)

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana)

Zona 3. Sector sin servicio sábado 13 de abril de 2024

Para el sábado 13 de abril: en tres localidades con 610 barrios, regirá el tercer turno de restricción.

Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 75.

Entre calle 127 y 170, entre carreras 75 y 91.

Zona 4. Sector sin servicio domingo 14 de abril de 2024

Para el domingo 14 de abril: en cinco localidades con 593 barrios, regirá el cuarto turno de restricción.

Entre calle 43 sur y 92 sur, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y el Río Bogotá.

Entre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45.

Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur.

Entre avenida Ciudad Cali (carrera 86) y Autopista Sur, entre Río Tunjuelo y carrera 77H - Entre Río Tunjuelo, avenida Boyacá y diagonal 68 sur.

Entre avenida Primero de Mayo y Autopista Sur, entre Avenida Boyacá y carrera 51.

Zona 5. Sector sin servicio lunes 15 de abril de 2024

Para el lunes 15 de abril: en una localidades con 614 barrios, regirá el quinto turno de restricción.

Entre el Río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L

Entre la avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 Sur Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y calle 87 A sur Entre diagonal 7 sur y Calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este.

Zona 6. Sector sin servicio martes 16 de abril de 2024

Para el martes 16 de abril: en una localidad con 614 barrios y el municipio de Soacha, (incluyendo ESP EMAR) regirá el sexto turno de restricción.

Entre el Río Bogotá, carrera 92 y la avenida Suba.

Entre carrera 88A y Río Bogotá, entre calle 99 y Avenida Suba Municipio de Soacha (incluyendo ESP EMAR)

Zona 7. Sector sin servicio miércoles 17 de abril de 2024

Para el miércoles 17 de abril: en dos localidades con 215 barrios y los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, regirá el séptimo turno de restricción.

Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali

Entre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá

Entre calle 26 y Avenida 1 Mayo, entre carrera 68 y Avenida Boyacá

Puntos de suministro de Funza, Madrid y Mosquera (Planadas, Mosquera 1 y 3)

Zona 8. Sector sin servicio jueves 18 de abril de 2024

Para el jueves 18 de abril: en nueve localidades con 555 barrios y el municipio de La Calera, regirá el octavo turno de restricción.