El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, informó este lunes que tiene listo un paquete de nueve decretos con el que busca oficializar algunas modificaciones en el sistema de salud propuestas por el Gobierno. El anuncio se realiza luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el pasado miércoles 3 de abril.

Jaramillo indicó en una rueda de prensa que ya firmó uno de los decretos: el que implementa el giro directo a prestadores del servicio de salud, es decir, hospitales y clínicas, por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), suprimiendo así la intermediación de las EPS.

'Queremos anunciar que hoy el Ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes rápidamente deben de atender esta solicitud muy especial de las IPS, o sea de hospitales, clínicas y hospitales que consideran que el giro directo es algo importante para poder lograr mantener sus finanzas sanas', señaló Jaramillo.

Mientras que los demás decretos, que incluyen temas de territorialización, movilidad, manual tarifario y un modelo de promoción de la salud en donde están contemplados los Equipos Básicos de Salud, 'ya están en consulta', dijo el ministro.

Sobre el decreto de giro directo, el jefe de la cartera de Salud explicó que funcionará así: régimen subsidiado con 80 % para todas las EPS; y régimen contributivo con 80 % para las EPS que no tienen patrimonio o indicadores adecuados.

Se agregó en el anuncio que ahora las EPS solo enviarán una lista a la Adres, y esta entidad pagará directamente a las IPS. Otro dato respecto a este decreto es que el Gobierno espera que en tres meses se espera abarcar al menos el 62 % de los pagos.

'El giro directo es un anhelo de todos porque en alguna forma de garantizar un flujo mensual de recursos a las redes de prestación de servicios de cada EPS. Si bien el giro será postulado por las EPS, por sus interventores, cuando es el caso, es una especie de nómina que debe incluir a todos los hospitales y clínicas que le prestan servicio a esa EPS', sostuvo Félix León Martínez, director de la Adres.