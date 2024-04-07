El Gobierno hizo un llamado a ahorrar agua y energía ante la falta de lluvias por el fenómeno de El Niño y la posibilidad de sequías, después de que Bogotá anunciara racionamientos por los bajos niveles de los embalses.

'Esperábamos tener un promedio de lluvias durante el mes de marzo que fuera superior para la misma época del año, pero el promedio fue inferior. (...) Esto implica que nuestra senda de recuperación de embalses va a tomar tiempo', explicó en declaraciones a medios la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, después de asistir a una reunión de seguimiento sobre la situación del agua potable en el país.

A pesar de que según dijo el ministro de Minas y Energía no hay un riesgo inminente en el territorio nacional, sí ven necesario 'implementar medidas de ahorro, de uso eficiente de agua, de energía, porque en las próximas semanas no tendremos el nivel de precipitaciones elevado como esperaríamos'.

Muhammad alegó que según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en abril volverán las lluvias, pero probablemente lo harán a finales del mes, después de varios meses sin apenas precipitaciones, lo que ha dejado multitud de incendios y comienza a hacer estragos en los embalses de varias ciudades.

Por ello, la ministra de Ambiente pidió a los entes de gestión de riesgo que no bajen la guardia ni quiten las alertas por el fenómeno del Niño y también lanzó 'un llamado al ahorro de agua y energía por parte de todos los sectores -industrial, comercial, residencial- para que demos más espacio a nuestros embalses de agua potable y de energía de recuperarse'.

Estas recomendaciones van en la línea de lo decidido por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el pasado jueves que anunció que ante la 'situación crítica, en alerta roja' se van a tomar medidas adicionales como racionamientos que serán anunciados el próximo lunes.

'Es una situación que debemos enfrentar entre todos para lograr que superemos esta crisis. Hay que decir que en la proyección de los niveles de embalses que teníamos para 2024 estamos por debajo de eso, (...) y se prevé que en 2025 sea aún más bajo, por esa razón tendremos que tomar esa medida', explicó el alcalde.

El principal embalse que dota de agua a Bogotá, el sistema de Chingaza, se encuentra a menos del 17 % de su capacidad, mientras que el embalse de Chuza tiene apenas el 15 % y el de San Rafael, menos del 19 %.

Los otros sistemas que dan agua al sur de la ciudad, los embalses de Chisacá y Regadera, tienen mejor nivel, con alrededor del 50 % y del 30 %, respectivamente.

Fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que puede derivar en sequías en distintas regiones del mundo y provocar una elevación de las temperaturas durante un período de tiempo prolongado.

En Colombia, este fenómeno meteorológico ha intensificado las sequías y provocado la proliferación de incendios forestales que tuvieron a fines de enero y principios de febrero su punto álgido, llegando incluso a quemar parte de los cerros orientales de Bogotá.