“Las intervenciones no van a ser solución para problema financiero de EPS”

R.

Esas capitalizaciones no son fáciles de que se den. En el tema de liquidez, dado que los recursos no alcanzan, pues no se tienen los disponibles que debería tener una EPS para pagar futuras contingencias. Entonces, empiezan a tener unos endeudamientos complicados de manejar.

El sector financiero está cerrado a las EPS, no hay formas de fondear estos problemas de liquidez. Y pasa lo que estamos observando y es que algunas EPS empiezan a incumplir esas condiciones financieras, esos indicadores, y empieza la intervención como lo hemos podido ver. Esa es como la secuencia de hechos.

La UPC, han dicho las EPS, está subestimada. El Ministerio ha dicho vamos a revisar, pero esa revisión tiene que ser muy rápida porque día a día la situación para la mayoría de las EPS empieza a deteriorarse y en las que todavía manejan una situación más o menos estable, pues también tendrán sus afectaciones en los próximos meses y días.

Entonces, podemos concluir que hay una crisis generalizada y siendo el responsable el Estado, a través del Ministerio de Salud, de definir esa UPC, de preservar el equilibrio entre la UPC y el Plan de Beneficios, que es un principio fundamental que incluso lo ha ratificado la Corte Constitucional, pues sí es el Ministerio quien tiene la solución en sus manos. No se trata de reformas, porque ninguno de estos aspectos se toca en las reformas que se estaban gestionando.

Se trata de un desequilibrio financiero que hay que estudiarlo y corregirlo lo más pronto posible para que las personas no sufran. Porque independientemente de las intervenciones, pues la situación financiera con los interventores manejando algunas EPS va a seguir igual. No habrá posibilidades de que alguien, si no hay una medida estructural, de que alguien pueda gestionar de mejor manera la salud. Es decir, las intervenciones no van a ser la solución para el problema financiero de las EPS.