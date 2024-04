La Ley del Montes | ¡Paren el exabrupto…!

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no es nada distinto a la hoja de ruta que trazan las ciudades para definir y determinar la vocación, destinación y uso del suelo. Se trata –sin duda– de la herramienta más eficaz para que los municipios y distintos centros urbanos definan sus derroteros para las décadas o años siguientes a su aprobación por parte del Concejo Municipal o Distrital. El POT es, pues, el instrumento de planificación idóneo, cuando se trata de proyectar el desarrollo de municipios, ciudades y centros urbanos.

En el caso del uso del suelo es bien sabido que el mismo solo puede determinarse para actividades claramente definidas, que deben enmarcarse –fundamentalmente– en tres sectores: residencial (habitacional), comercial e industrial. Con base en las determinaciones del POT los distintos protagonistas de las ciudades definen sus inversiones y proyecciones futuras. No es un asunto de poca monta, puesto que se trata –ni más ni menos– de la seguridad jurídica de las inversiones.

En el caso de Barranquilla, la dinámica de la ciudad y algunas decisiones tomadas en el 2014, cuando el Concejo Distrital revisó el POT del 2007, han llevado a que se requiera con urgencia actualizar –diez años después– el POT del 2014. Esa es la única manera de superar conflictos o litigios que se vienen presentando, en especial el que tiene que ver con la empresa barranquillera Tecnoglass y el Grupo Argos, propietario de predios en el norte de Barranquilla, donde tiene proyectado construir un complejo habitacional en terrenos con vocación, proyección y uso netamente industrial, como de forma acertada lo han expresado propietarios y accionistas de Tecnoglass.

Es evidente –y objetivamente irrefutable– que la destinación y uso del suelo en ese sector de la ciudad no puede ser residencial. Es un “exabrupto”, como acertadamente lo llamó el Editorial de EL HERALDO del pasado 27 de marzo. Las razones del exabrupto son múltiples, entre otras, las graves afectaciones que podrían sufrir quienes decidieran adquirir residencias o apartamentos en una zona cuyo uso no puede ser sino industrial. Los procesos de producción de una empresa como Tecnoglass –que no duerme, pues labora 24/7– sin duda alguna impactarían a quienes de buena fe adquirieran viviendas en el sector, puesto que los compradores se verían afectados física y emocionalmente.

Es decir, vistas las cosas en estos términos, no se trata de un asunto meramente legal, sino de salud pública, que incluye –por supuesto– un tráfico insoportable y una eventual congestión vehicular permanente, que afectaría a los residentes en el sector. Dicho caos vehicular sería producto del tránsito permanente de la maquinaria pesada de la empresa, así como el de los vehículos de quienes habiten en los apartamentos construidos.

Los hechos son tozudos y la controversia desatada entre Tecnoglass y Argos demuestra que el “experimento” surgido de la revisión del POT del 2007 en el 2014, que permitía el uso mixto del suelo (industrial y residencial) en ese sector de la ciudad, no funcionó. Dicho “invento” lo que podría generar es más caos, más afectaciones emocionales de los potenciales residentes y más conflictos sociales, que es exactamente todo lo contrario a lo pretende fomentar un buen POT.

¿Cómo podría dirimirse el conflicto entre Tecnoglass y Argos?