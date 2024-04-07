La Justicia condenó a 24 años y medio de prisión a Rafael Palacios, que aceptó su responsabilidad en el asesinato de tres personas en julio de 2023, en la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, informó este domingo la Fiscalía.

El acusado, que aceptó la condena pactada con la Fiscalía, ingresó, junto a otros hombres armados, a un establecimiento de comercio del barrio Obrero y disparó indiscriminadamente en contra de varios de los clientes, según la Fiscalía.

'La acción sicarial dejó tres muertos y una mujer herida, a quien le robaron el teléfono celular', apuntó la Fiscalía, que relaciona al acusado, también llamado 'Fantasma', de pertenecer a una organización delincuencial 'Los del Reposo'.

Esta organización, según el ente acusador, era una subestructura del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, también llamada Autodefensas Gaitanistas de Colombia.