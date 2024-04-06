El presidente Gustavo Petro arremetió este sábado contra su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, luego de que este expusiera sus cuestionamientos al manejo de la crisis del sector de la salud por parte del Gobierno.

Gaviria, quien también fue ministro de Salud, pero en el Gobierno de Juan Manuel Santos, comentó en su cuenta de X (antes Twitter) una publicación de otro usuario en la que se recordó que en julio del año pasado los directivos de las EPS Sura, Sanitas y Compensar le advirtieron en una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la crisis financiera del sector.

'Les traigo un recuerdo. Hace unos meses EPS Compensar, Sura y Sanitas anunciaron la inminente crisis que hoy se materializa. La crisis del sector salud destruyó al sector asegurador. Ahora los usuarios seremos los damnificados', escribió el asuario Julián David Rincón.

Alejandro Gaviria citó la publicación y señaló: 'Nunca se tomaron en serio el problema. Se demoraron meses incluso en hacer una reunión (con las EPS). Es una autodestrucción anunciada, un 'crisis explícita' para satisfacer una ideología destructiva. La ideología siempre estuvo por encima de la gente'.

El presidente Gustavo Petro respondió este sábado a Gaviria atribuyéndole parte de la culpa de la 'autodestrucción' del actual sistema de salud.

'Ay Alejandro; coincido contigo, el sistema de salud forjado sobre la base de un fundamentalismo mercantil, que ayudaste a construir, es autodestructivo. Se demoraron no meses, sino años para entenderlo', señaló el mandatario en X.

Agregó: 'Tuvieron que liquidar Salucoop, y Cafesalud para crear Medimas, y luego liquidaron Medimas para crear la Nueva EPS y así, cada vez una EPS peor, como los pescaditos de oro de Aureliano, solo que el oro le pertenecía al pueblo colombiano'.

El jefe de Estado también cuestionó a Gaviria por supuestamente guardar silencio ante el 'robo' de los recursos de la salud.

'Se robaron la salud mi amigo y, creo, no te diste cuenta. Ahora pides más dinero, sabiendo que en la última década lo que se ha hecho es entregarle más y más dinero al sistema que ayudaste a construir y que inmediatamente y como por arte de magia se pierde, y aún pareces no darte cuenta de por qué se pierde. Sabes que entre más dinero pidas para el sistema, más acercas al estado a la quiebra, y más se pierde el dinero 'mágicamente', pero lo callas', sostuvo Petro.

Seguidamente dijo que Alejandro 'adora' el sistema 'de negociantes sedientos de dinero'.

'Adoras tu sistema de negociantes sedientos de dinero, pero callas ante la posible quiebra de lo público y del estado. Callas ante las centenares de miles de enfermeras y médicas que no tienen ni salario ni estabilidad, callas ante los 363.000 colombianos que murieron en los últimos diez años antes del Covid, simplemente por no ser atendidos adecuadamente por tus EPS', concluyó.