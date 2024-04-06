Las Fuerzas Militares reportaron este sábado el rescate de tres menores de edad que fueron víctimas de reclutamiento por parte de las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central.

Los jóvenes se movilizaban en un vehículo de servicio público para el transporte de campesinos del área rural del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, en compañía de un jefe de la comisión de la estructura Carolina Ramírez del EMC, según detallaron las FF. MM. en un comunicado.

Las autoridades interceptaron el vehículo en desarrollo del ‘Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho’, que implica labores y estrategias de seguridad y defensa de la población civil.

Cuando el automotor fue detenido por los uniformados en un puesto de control, cuatro de los ocupantes cargaron sus armas de fuego, por lo que las tropas del Ejército tuvieron que desplegar una maniobra de repliegue para evitar el escape de los sujetos y proteger la vida de los demás pasajeros, entre los que se encontraban mujeres y niños.

'Al verificar a los cuatro individuos, (los soldados) descubren que tres de ellos eran menores de edad y habían sido reclutados de manera forzada por la estructura Carolina Ramírez del autodenominado Estado Mayor Central y les habían entregado armas de fuego, munición y material de intendencia para perpetrar acciones criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil del Putumayo', dice el reporte oficial.

El Ejército procedió entonces a evacuar de la zona a los tres menores de edad, y tras recibir atención médica para verificar su estado de salud, fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Mientras que el cabecilla con el que se movilizaban los jóvenes, conocido con el alias Keiler, fue capturado como presunto responsable de 'hechos criminales como homicidios, extorsión, reclutamiento forzado, narcotráfico, entre otros', detalla la información.

En la operación fueron incautados cuatro fusiles, más de 1600 unidades de munición, así como material de intendencia.

'En la zona donde ocurrieron los hechos se fortaleció el dispositivo de seguridad, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y el bienestar de sus pobladores y avanzar en el debilitamiento de las redes logísticas y criminales de los grupos ilegales que allí delinquen', informaron las FF. MM.

Asimismo, indicaron que en lo corrido del 2024, a nivel nacional, las Fuerzas Militares han recuperado a 68 menores de edad que habían sido reclutados por los diferentes grupos armados organizados.