El presidente Juan Manuel Santos consideró 'inaceptable' que soldados venezolanos hayan entrado en territorio de este país en el departamento fronterizo de Arauca, y dijo que su homólogo Nicolás Maduro le aseguró que ordenó el retiro de ese contingente.

'Acabo de hablar con el presidente Maduro a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido. Me ha asegurado que ha ordenado el retiro de las tropas del territorio colombiano', manifestó Santos en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

'Acaba de salir último soldado venezolano de territorio colombiano', escribió más tarde en su cuenta en Twitter Santos.

El mandatario se reunió con sus ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, así como con la cúpula militar y policial, para analizar denuncias de habitantes y autoridades de Arauquita, localidad de Arauca, sobre la incursión de militares venezolanos.

Según esa denuncias, al menos 60 militares venezolanos izaron el pasado martes su bandera y levantaron un campamento en suelo colombiano, pero una fuente oficial de ese país dijo a Efe en Caracas que el territorio en el que se instaló ese grupo, de 123 soldados, pertenece a Venezuela y que su presencia allí es un ejercicio de soberanía.

'El director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, llegó ayer temprano al lugar y comprobó in situ que el área donde están los militares venezolanos es territorio colombiano', afirmó por su parte Santos.

Y añadió que sobre eso 'no cabe la menor duda' pues la línea de frontera en ese sector la determina, según los tratados vigentes, el río Arauca 'y los militares (venezolanos) se encuentran en la ribera colombiana'.

Santos añadió que en su conversación con Maduro 'acordamos que mantendremos el diálogo y las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación', pero sin embargo dio instrucciones a las Fuerzas Armadas colombianas enviadas al lugar de 'que permanezcan en el área y continúen ejerciendo plena soberanía en el territorio'.

'Tan pronto fui enterado el día de ayer de la situación, di instrucciones a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa que se comunicaran con sus homólogos venezolanos, siguiendo nuestra costumbre de hacer prevalecer el diálogo y las vías diplomáticas para solucionar los problemas', afirmó el presidente.

Explicó que, después de esos contactos, 'se decidió enviar una comisión de expertos de ambas carteras a verificar de qué lado de la frontera se encontrarían los militares venezolanos' y fue así que se confirmó que esa tropa estaba del lado colombiano del río Arauca.