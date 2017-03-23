El campamento de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) de Venezuela instalado en el margen sur del río Arauca, fronterizo con Colombia, está posicionado en territorio venezolano y no en área colombiana, como afirmó el Gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró este jueves a Efe una fuente militar venezolana.

La Cancillería de Colombia señaló el miércoles en un comunicado que informaciones del Ministerio de Defensa de su país indicaron la instalación de un campamento de 60 militares venezolanos que cruzó la frontera y se estableció en el municipio colombiano de Arauquita.

Aunque el Gobierno venezolano no se ha pronunciado aún al respecto, una fuente de alto rango de la Fuerza Armada venezolana cercana a la operación -que prefirió no revelar su identidad- explicó a Efe que el territorio en el que se instaló un grupo militar de 123 soldados venezolanos, pertenece a Venezuela y que su presencia allí es un ejercicio de soberanía.