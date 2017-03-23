La Contraloría General de la República reveló supuestas irregularidades en un contrato por más de $50.000 millones de firmado por el Gobierno para la Cumbre de las Américas de 2012 con Marketmedios, empresa relacionada con Roberto Prieto, involucrado en el escándalo de Odebrecht.

En el documento de 162 páginas que fue divulgado por Caracol Radio, la Contraloría se refiere al contrato entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería con un consorcio en el que participó Marketmedios, firma administrada por un hermano de Prieto.

Roberto Prieto, que trabajó en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y fue gerente de la de 2014, está implicado en el escándalo de los sobornos pagados por la constructora brasileña en Colombia, por lo cual fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía.

En el documento de la Contraloría se apuntan inconsistencias desde el proceso de licitación, incrementos injustificados y sobrecostes en la ejecución del contrato de la Cumbre de las Américas, que son investigados por la Procuraduría General.

Las irregularidades

El informe destaca una adición por $12.000 millones de pesos el 30 de marzo de 2012, 'lo que representa el 27,59 % del valor total del contrato'.

En esta adición se incluyeron $2.800 millones para atender un foro de actores sociales y $2.200 millones para un operativo de salud y ambulancias.

Según el informe, otros $6.000 millones se pidieron para difusión y transmisión de los servicios de televisión, y $1.000 millones para responder a imprevistos de la VI Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2012 en Cartagena de Indias.

'No se encontró soporte del estudio de mercado, estudio técnico, financiero y jurídico que soportara las anteriores cifras, tampoco se describe de manera expresa y taxativa los bienes y servicios que se pretendían satisfacer con la adición', señala el documento.

La firma Marketmedios, que tiene numerosos contratos con el Gobierno es, según medios locales, de la familia de Prieto y como administrador de la empresa aparece su hermano Mauricio.

Roberto Prieto fue vinculado al escándalo de los sobornos de Odebrecht por el exsenador Otto Bula, detenido en febrero pasado, quien en declaraciones ante la Fiscalía dijo que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas de la constructora, un millón iba destinado al gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014, algo que este niega rotundamente.

Reacciones

Frente a estos hallazgos, el senador del Centro Democrático Jaime Amín tildó de cuestionable que Findeter, en cabeza de Luis Fernando Arboleda, 'amigo íntimo de Prieto', hubiese entregado contratos por un valor superior a los $2.500 millones por concepto de publicidad a la empresa Marketmedios.

'Llaman mucho la atención los más de 11 contratos celebrados entre la entidad y Marketmedios. Pero esto no es todo. Si se analiza de manera detallada la tabla de gastos administrativos y utilidades de Findeter entre los años 2011 a 2015 los hallazgos son escandalosos', indicó.