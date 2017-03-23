Congresistas de diferentes filiaciones políticas criticaron este jueves que militares venezolanos hubiesen cruzado la frontera y levantaran un campamento en territorio de este país, y exigieron al Gobierno tomar acciones inmediatas para defender la soberanía nacional.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, de La U, aseguró que rechazaba la 'provocación' del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la presencia de militares de ese país en la población de Arauquita, en el departamento de Arauca, y dijo que 'lo que busca (Venezuela) es un conflicto con Colombia'.

Unos 60 militares venezolanos cruzaron la frontera con Colombia en donde instalaron un campamento e izaron la bandera de ese país, según denunció el miércoles el secretario de Gobierno del municipio de Arauquita, Nélson Pérez, quien estuvo en el lugar.

Por su parte, el senador Iván Duque, del opositor partido Centro Democrático, consideró 'grave que militares venezolanos entren a territorio colombiano' y construyan un campamento.

El parlamentario añadió que el Ministerio de Defensa y la Cancillería colombiana 'deben explicarle al país la creación de un campamento militar venezolano en Colombia' y añadió que el hecho no puede ser tildado por el Gobierno como 'caso aislado esta intromisión' en suelo nacional.

Además, señaló que la entrada de militares venezolanos a Colombia 'es una provocación que requiere pronunciamiento enfático'.

A su turno, la senadora Maritza Martínez, de La U, aseguró que los 'militares venezolanos instalados en Arauquita deben ser expulsados de manera inmediata' del país.

Mientras tanto, la Cancillería colombiana y el Ministerio de Defensa aseguraron en un comunicado que luego de recibir información de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre la instalación de un campamento militar venezolano en el municipio de Arauquita, se comunicaron con sus homólogos venezolanos con el fin de expresar su preocupación y esclarecer 'cuanto antes lo sucedido'.

Asimismo dijo que envió a la zona al director de Soberanía de la Cancillería colombiana, Ricardo Montenegro, y una comisión del Ministerio de Defensa para revisar el caso.

La cancillería colombiana aseguró que se realiza una reunión con los encargados de frontera de ambos países y que más adelante informará 'a la opinión pública los resultados de la inspección en el sitio y del encuentro con las autoridades del vecino país, así como las medidas adoptadas para garantizar la soberanía colombiana'.