El actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa este domingo al alzarse este domingo con el premio BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en ‘I Swear’, imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

A sus 33 años, Aramayo, de ascendencia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One battle after another), Ethan Hawke (’Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’) y se consagró este domingo como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación.

Por su parte, la película ‘One battle after another’, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se convirtió este domingo en la gran vencedora de los premios tras conseguir un total de seis máscaras doradas en una ceremonia en la que la cinta española ‘Sirat’ se fue con las manos vacías.

Este thriller de acción, protagonizado por Leonardo DiCaprio o el puertorriqueño Benicio del Toro, basado en los movimientos radicales de los años sesenta en Estados Unidos, consiguió imponerse en la categoría de mejor película, dirección, guion adaptado, actor de reparto, para Sean Penn, así como en los apartados de fotografía y edición.

‘One battle after another’ cumplió con las expectativas con las que partía como favorita, al llevarse seis de las catorce máscaras doradas a las que optaba en estos BAFTA, considerados la antesala de los premios Óscar, que podrían decantar la balanza a favor del filme de Paul Thomas Anderson en su carrera hacia la estatuilla dorada.

También venció la pugna cinematográfica al que se posicionaba como principal rival, ‘Sinners’, que solo logró tres galardones (mejor guión original, mejor banda sonora y mejor actriz de reparto para la británico-nigeriana Wunmi Mosaku), la misma cantidad que el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, que se impuso en los apartados técnicos de diseño de vestuario, diseño de producción y maquillaje y peluquería.

Por su parte ‘Marty supreme’, de Joshua Safdie, fue la gran perdedora de la noche, ya que no consiguió ningún premio a pesar de contar con once nominaciones.