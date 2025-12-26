Un grupo de viejos amigos en crisis de mediana edad decide retomar su sueño de juventud de hacer una película parecida a su admirada ‘Anaconda’ de 1997, lo que les lleva a emprender una aventura por el Amazonas con resultados para ellos impredecibles.

Con esta premisa nace la ‘Anaconda’ de 2025, que se estrena en cines esta Navidad, un filme de Tom Gormican (‘El Insoportable Peso de un Talento Descomunal’), que reúne por primera vez al dúo cómico Jack Black (‘Minecraft’ o ‘Escuela de Rock’) y Paul Rudd (‘Ant-Man’ o ‘Avengers: Endgame’).

La sintonía entre los dos actores, así como su instinto para la comedia, son evidentes en su entrevista con EFE en un hotel de Londres, donde Black, parlanchín y expresivo, se presenta vestido de pies a cabeza -camiseta y pantalón corto, calcetines y ‘Crocs’- en ‘tie dye’ de colores.

El intérprete de ‘Jumanji: Siguiente nivel’ confiesa que una de las razones por las que aceptó participar en esta cinta de Columbia Pictures es porque “quería trabajar con Paul desde hace mucho tiempo”.

“Moría por trabajar con él, porque me hace reír mucho”, dice, mientras abraza a su colega, quien responde: “A mí también”.

Además, añade Jack, le “encantó el guión”: “Es divertido y poco convencional. Es muy original, a la vez inteligente y tonto, como nosotros”, se ríe.

“Es una película dentro de una película dentro de una película, hay una triple capa. Nunca había visto nada así, y respondo a ese tipo de retos, que estiran los límites”, declara.

Además de Black en el papel del videógrafo de bodas Doug y de Rudd, que encarna al actor de segunda Griff, forman parte del reparto, entre otros, la portuguesa Daniela Melchior -la buscavidas Ana- y el brasileño Selton Mello como Santiago, dueño de la serpiente amaestrada Heitor, cuya muerte accidental obliga al grupo a buscar otra.

En esa búsqueda se topan no solo con otro equipo cinematográfico que igualmente trata de emular el filme original, sino también con un ejemplar gigante del temible reptil, que les fuerza a agudizar el ingenio para salvar la vida. Dos inesperados cameos aportan un guiño nostálgico a aquella primera película del peruano Luís Llosa.

Rudd, que borda el papel del fracasado Griff, revela a EFE las claves para interpretar a un actor mediocre.

“Me sale de manera muy natural. Es fácil. No tengo que esforzarme mucho. Básicamente aparezco, me dicen dónde ponerme y el resto se hace solo”, bromea, entre carcajadas de su compañero.

Revela además que una escena en la que tiene la cabeza de Heitor pegada a la suya se grabó “con un bola de espuma”, que luego el CGI (imágenes generadas por ordenador) convirtió en una serpiente realista.

De hecho, la única serpiente que vieron de cerca durante el rodaje, que transcurrió principalmente en Australia, estaba en una reserva natural, en tanques para las escuelas.

“No me gusta verlas sueltas cuando no estoy preparado. Si estoy en el jardín y aparece una, tiendo a dar un respingo, pero si alguien la sostiene, puedo tocarla”, dice Rudd, sobre su fama de tener cierta fobia.

Los dos explican que tuvieron que contar con un experto en serpientes durante la grabación cerca del río australiano Tweed, que se aseguraba de que no estuvieran escondidas entre los remolques que hacían de camerinos.

Al margen de su descabellado viaje, los personajes de la cinta, que cuenta también en el elenco con Thandiwe Newton y Steve Zahn, tratan de reflejar a personas con vidas y apariencias corrientes.

Black reconoce que “hay mucha obsesión con la juventud en nuestra cultura”, sin embargo, las películas que él más disfruta “contienen personas de todas las edades”.

“A mí no me influye, siento que hay muchas grandes historias que contar a cualquier edad”, afirma.

En la ‘Anaconda’ que ahora se estrena, hay un momento en el que el grupo debate los elementos que debe incluir cualquier filme para ser un éxito, como tener “varias capas” o un “significado más profundo”.

¿Triunfará, pues, esta nueva versión?

“Bueno, combina diferentes géneros. Es divertida, hay algunos sustos... También celebra la vida y cuenta una historia muy tierna sobre estos amigos. Si satisfacemos todos los requisitos, y cada uno funciona por sí solo, confío en que el equilibrio de todo ello cree algo único para el público”, manifiesta Rudd.