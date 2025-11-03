Noviembre será un mes cargado de grandes estrenos en la industria del cine, por ello los fanáticos al séptimo arte están a la espera para disfrutar de importantes producciones y secuelas anheladas. Justamente, la cartelera de Cine Colombia está cargada de cintas que contienen fuertes dosis de terror, acción, suspenso, musicales y mucha diversión.

A un mes de finalizar el año, los cinéfilos podrán ver el estreno de títulos como “Zootopia 2”, “Depredador: Tierras Salvajes” y “Los Ilusionistas 3”.

Principales estrenos

Los amantes del cine podrán disfrutar de “Depredador: Tierras Salvajes” a partir del próximo 6 de noviembre. “La nueva entrega de la franquicia DEPREDADOR está ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, donde un joven depredador (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia (Elle Fanning) y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.”, indican.

El 6 de noviembre también estará en cartelera, “Twice One in a Million”, un documental que recorre la primera década del grupo de K-pop. “Años de esfuerzo, giras internacionales y reflexiones sobre su crecimiento, amistad y sueños. A través de entrevistas inéditas y los preparativos para su décimo aniversario, ONE IN A MILLION revela el verdadero significado de TWICE y el vínculo inquebrantable con sus fans, “ONCE”.”, explica Cine Colombia.

Asimismo, los fanáticos del cine de terror podrá ver “Dollhouse: Muñeca Maldita”. Su estreno será el 6 de noviembre.

Los pequeños también pueden disfrutar de una divertida película, se trata de “El Gran Premio: A Toda Velocidad”, también lanzada este 6 de noviembre.

“Edda, una joven ratoncita con grandes sueños de convertirse en piloto de carreras, vive en el vibrante mundo de una feria dirigida por su padre, Erwin. A medida que se acerca el 50º aniversario del Gran Premio de Europa, Edda ve una oportunidad de oro para hacer realidad sus sueños y salvar el negocio en dificultades de su padre. Cuando conoce a su ídolo de las carreras en el gran evento, Edda se siente inspirada a dar un paso audaz. Con determinación y valentía, decide ponerse al volante, compitiendo contra el tiempo y el destino para dejar su huella y devolver la esperanza al sustento de su familia.”, se lee en la descripción.

El 6 de noviembre también se estrenarán “Mátate, Amor”, una película cargada de drama y comedia.

“Una pareja joven, enamorada y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad, con un nuevo bebé, en ese entorno aislado. Sin embargo, a medida que comienza a desmoronarse, se descubre de nuevo, no a través de la debilidad, sino de la fuerza y una impresionante vitalidad desenfrenada.”, explica Cine Colombia.

A la lista se suma “El buen ladrón”, la historia de un criminal, Jeffrey Manchester, y su tiempo como fugitivo eludiendo la captura.

El 13 de noviembre será el estreno de “Los Ilusionistas 3”. Los Cuatro Jinetes están de regreso y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel”.

Ese mismo día, los cinéfilos podrán ver “Dark Nuns: Exorcismos Prohibidos”, “El Padre del Año” y “Furia Asesina”.

La esperada “Zootopia 2” llegará a los cines el próximo 27 de noviembre. “Tras resolver el caso más importante en la historia de Zootopia, los oficiales novatos Judy Hopps y Nick Wilde descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban, cuando el Jefe Bogo les ordena unirse al programa de consejería “Compañeros en Crisis”. Sin embargo, su vínculo será puesto a prueba cuando se ven envueltos en una intrincada investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópoli de animales.”

Para la misma fecha, también debutará “No Alimentes a los Niños”, una película de terror que busca dejar sin aliento a los fanáticos de este género.