El fenómeno conocido como alineación planetaria tendrá lugar alrededor del 28 de febrero de 2026, cuando seis planetas —Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— se posicionarán a lo largo de la eclíptica, el camino aparente del Sol en el cielo, creando un desfile cósmico que será visible poco después del atardecer si el cielo se encuentra despejado.

Este espectáculo no requiere telescopios complejos ni preparación técnica avanzada, aunque algunos de los cuerpos más tenues necesitarán binoculares o pequeñas herramientas ópticas para observarse claramente.

Desde distintos puntos del planeta, los observadores podrán comenzar a apreciar este “desfile” visual aproximadamente 30 a 45 minutos después de la puesta del Sol, cuando la luz del día disminuye y los planetas emergen sobre el horizonte occidental.

Los más brillantes —Venus, Júpiter y Saturno— se distinguirán a simple vista, mientras que Mercurio se ubicará muy bajo y será más difícil de captar sin buena visibilidad del horizonte. Urano y Neptuno, por su parte, requerirán instrumentos ópticos debido a su baja luminosidad.

Para los amantes de la astronomía, este alineamiento ofrece una oportunidad especial de observar múltiples cuerpos del Sistema Solar al mismo tiempo.

Aunque en realidad los planetas no están físicamente alineados ni mucho menos cercanos entre sí —siguen órbitas separadas por millones de kilómetros—, desde la perspectiva terrestre parecerá que se encuentran agrupados en el cielo siguiendo una trayectoria común.

Este tipo de eventos son relativamente infrecuentes, especialmente cuando incluyen tantos planetas visibles al mismo tiempo.

Los interesados en disfrutar del fenómeno deberán buscar un sitio con un horizonte despejado hacia el oeste o suroeste, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, para tener la mejor experiencia posible.

Aunque el 28 de febrero es la fecha destacada, el agrupamiento de los planetas será observable también algunos días antes y después, ampliando la ventana ideal de observación.

Eventos como este alineamiento planetario capturan la atención tanto de astrónomos aficionados como de familias curiosas, ofreciendo un recordatorio visible de la dinámica del Sistema Solar.

Con cielos claros y la noche como telón de fondo, finales de febrero promete ser una cita imperdible para mirar hacia arriba y conectar con el universo que nos rodea.