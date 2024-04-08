Este 8 de abril el mundo vivirá uno de los fenómenos astronómicos más impactantes y fascinantes: el eclipse solar total. A partir de la 1 de la tarde (hora colombiana) se podrá disfrutar del eclipse que recorrerá Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá, principalmente.

Este fenómeno que se da cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, y bloquea completamente al astro rey no sucedía desde 2017, y de forma mínima podrá observarse en el Caribe colombiano.

Este suceso tendrá un trayecto de unos 185 kilómetros de lo que se ha llamado 'oscuridad total' y que durará cerca de una hora, durante la cual, las personas en las determinadas áreas experimentarán entre 3,4 y 5 minutos de penumbra. Durante esos escasos minutos se producirá la llamada 'corona del Sol'.

Para observar este fenómeno sin correr ningún riesgo las personas deben seguir ciertas recomendaciones para cuidar especialmente de sus ojos.

Radiación solar peligrosa

La radiación emitida por el Sol es intensa y dañina para los ojos. Incluso durante un eclipse solar, cuando el Sol está parcial o totalmente oculto por la Luna, la radiación solar sigue siendo perjudicial.

Exponer los ojos a esto puede causar daños graves y permanentes, como la quemadura de la retina, lo que podría resultar en pérdida de visión o ceguera.

Gafas especiales

Las gafas especiales para eclipses solares están diseñadas específicamente para proteger los ojos de la radiación dañina del Sol.

Estas gafas están hechas de un material especialmente diseñado que filtra de manera segura la luz solar intensa, incluyendo la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja.

Las características clave de estas gafas son:

Filtro solar: las gafas para eclipses solares contienen un filtro solar de alta calidad que bloquea la mayoría de la luz visible, permitiendo solo una pequeña cantidad que es segura para la vista. Este filtro es esencial para proteger los ojos.

las gafas para eclipses solares contienen un filtro solar de alta calidad que bloquea la mayoría de la luz visible, permitiendo solo una pequeña cantidad que es segura para la vista. Este filtro es esencial para proteger los ojos. Certificación aprobada: para garantizar la seguridad de los espectadores, es fundamental que las gafas cuenten con la certificación adecuada. Deben cumplir con los estándares de seguridad y estar certificadas por organizaciones reconocidas, como la norma ISO 12312-2.

para garantizar la seguridad de los espectadores, es fundamental que las gafas cuenten con la certificación adecuada. Deben cumplir con los estándares de seguridad y estar certificadas por organizaciones reconocidas, como la norma ISO 12312-2. Ausencia de daños: antes de usar gafas para eclipses solares, es importante inspeccionarlas cuidadosamente. Si presentan daños, rayaduras o están rotas, no deben usarse, ya que esto podría comprometer su capacidad para proteger los ojos.

Observar un eclipse con seguridad

Para disfrutar de un eclipse solar de forma segura, es necesario seguir estas recomendaciones: