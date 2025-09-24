Con la presentación del nuevo iPhone 17 también llegó una nueva actualización del sistema operativo iOS 26 de Apple, que incluye una nueva función que está causando revuelo en redes sociales.

Se ha hecho viral un video de unos jóvenes chinos usan sus iPhones usando la lengua. Así como se lee. En TikTok abundan los videos de usuarios controlando sus dispositivos sin tocar la pantalla.

El nuevo sistema operativo, de acuerdo con lo presentado por el gigante tecnológico, presenta un diseño más atractivo y mejoras funcionales. Pero lo que realmente ha capturado la atención de los usuarios es la posibilidad de controlar el teléfono mediante expresiones faciales.

La función en principio fue introducida para mejorar la experiencia de personas con movilidad reducida, pero ahora se ha fomentado como una herramienta divertida.

En los videos, usuarios de Japón y Corea del Sur, están usando gestos con la lengua o labios para tomar capturas de pantalla, abrir aplicaciones o incluso dar ‘me gusta’ en redes sociales.

Ahora, se han viralizado videos donde adolescentes activan comandos con solo sacar la lengua o mover los labios, acumulando millones de visualizaciones.

Los pasos para activar la función son simples: primero debe ir a ‘Configuración’, luego a ‘Accesibilidad’, continuar con ‘Seguimiento de la cabeza’ y, finalmente, seleccionar los gestos faciales que se desea utilizar.

Esta nueva función ha tenido comentarios positivos entre expertos, no solo porque la inclusión, pues representa un gran avance para personas con discapacidades motoras, sino porque creadores de contenido la han aprovechado para publicar diferentes dinámicas.