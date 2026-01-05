La historia de Valledupar sigue extendiéndose hacia el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento social. Este martes 6 de enero, el municipio llega a 476 años desde su fundación en 1550, por Hernando de Santana.

Entre el 6 y 11 de enero, la ‘Capital Mundial del Vallenato’ a través de la Alcaldía Municipal, con la coordinación de la Oficina Municipal de Cultura y el INDER Valledupar, realizarán actividades como: conversatorio ‘Escuelas Culturales, Semilleros del Folclor Vallenato’; la tradicional carrera atlética Santos Reyes, que integrará a más de 1.200 participantes, en dos recorridos como son 5 y 10 kilómetros. Las categorías incluidas son: menores, abierta, élite, veterano, plus, silla de rueda y visuales, estas últimas dos para personas con discapacidad.

Además, el Te Deum, este año será realizado en el bulevar del barrio El Carmen, donde acto seguido se hará la entronización de la imagen de la Virgen del Carmen para darle formal apertura a las obras de remodelación y construcción del parque de este sector poblacional y de alta tradición religiosa en la ciudad.

El cierre de las festividades será con una programación musical, en las instalaciones del Parque de la Leyenda Vallenata y en el ecoparque del río Guatapurí.

“Invitamos a todos los vallenatos y visitantes a disfrutar del aniversario de Valledupar en calma, con prudencia y responsabilidad. Tenemos un programa lleno de eventos variados, donde la Oficina de Cultura e Inder trabajaron unidos para ofrecer lo mejor a nuestra ciudadanía. Con la Secretaría de Seguridad estableceremos un amplio despliegue junto a la Policía Metropolitana de Valledupar y el Ejército Nacional, así como personal logístico, que brindará seguridad en los distintos escenarios”, indicó el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán.

Programación oficial cumpleaños 476 de Valledupar

MARTES 6 DE ENERO DE 2026

Te Deum y entronización de la Virgen del Carmen

Hora: 6:00 a.m.

Lugar: Bulevar barrio El Carmen

JUEVES 8 DE ENERO

Conversatorio: Escuelas Culturales, Semilleros del Folclor Vallenato

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Centro de eventos Paisaje de Sol

Apertura museo: Salón de Reyes

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Parque De La Leyenda Vallenata

SÁBADO 10 DE ENERO DE 2026

Carrera de los Santos Reyes

Hora: 5:00 a.m.

Lugar: Plaza Alfonso López

CONCIERTO ANIVERSARIO 476 VALLEDUPAR

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata

DOMINGO 11 DE ENERO

Concierto Parque La Provincia

Hora: 2:00 p.m.