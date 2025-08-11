Una vez que el país conoció la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, las reacciones no se hicieron esperar de diferentes sectores, principalmente el político. Ante esto el departamento del Cesar no ha sido la excepción con las expresiones de condolencias y rechazo al fallecimiento del que fuera miembro del partido político Centro Democrático.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, indicó que es imposible no sentir tristeza por la muerte del senador, quien era un joven cargado de sueño y metas por cumplir para Colombia.

“Un joven que sentía un profundo compromiso por Colombia, de sí iba bien o sí iba mal, por ello alzar la voz no debe convertirse en una sentencia de muerte, es el momento de pedirle a los violentos que frenemos esta guerra. Desde el Gobierno del Cesar abrazamos a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos y a cada uno de sus familiares y por supuesto abrazamos a nuestra Colombia que hoy llora este irreparable pérdida”, dijo la mandataria departamental.

De igual manera el partido político Centro Democrático, capitulo Cesar, a través de un comunicado a la opinión pública, que indica, “Con profunda tristeza y dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero Miguel Uribe Turbay, expresamos nuestras más sentidas solidaridad con su familia en este momento de duelo la violencia le ha arrebatado la vida a un hombre excepcional que dedicó sus días a servir y a trabajar incansablemente por sus ideales. Su legado de compromiso valentía y entrega debe inspirarnos a seguir su ejemplo y honrar su memoria que la vida. El ejemplo de Miguel nos motiven a trabajar unidos por un futuro mejor para Colombia”.

Otra de las voces en pronunciarse fue de la diputada departamental, Claudia Margarita Zuleta, quien igualmente pertenece al Centro Democrático, “Gran tristeza. Pérdida inmensa. Dios ruego por consuelo a su familia. Virgen María consuela con tu amor a Alejandro, que repite la fatídica historia de dolor que superó Miguel. Miguel fue un hombre genial. A pesar de que lo tocó la violencia, convirtió su dolor en fuerza para cambiar esa realidad para este país. Muere una gran esperanza para Colombia. Este no es el país que queremos ni nos merecemos. Duele Colombia, duele el alma de la patria”.

También el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, indicó que casos como estos no pueden seguir presentándose en el país, “Mi solidaridad a toda la familia Uribe Turbay, casos como el de Miguel no se pueden repetir en nuestro país y en ninguna parte del mundo. Paz en su tumba”.

Por su parte, el senador cesarense, Didiber Lobo Chinchilla, expresó mediante X, “¡Duele Colombia, duele la democracia! Duele que hayan acabado la vida de Miguel Uribe Turbay, colega senador inquieto y visionario. La violencia nunca será el camino. Esta es una herida profunda para su familia, para la política y para cada colombiano que cree en la fuerza del diálogo sobre las armas. Mi solidaridad con su familia. ¡Exigimos justicia!”.

Ante esta realidad, miembros de dicho partido político al que pertenecía el senador Uribe Turbay, invitan a una misa en su memoria, la tarde de este 11 de agosto a las 6:00 p.m., en la iglesia Santa María Madre y Reina de la Paz, del barrio Villalba.