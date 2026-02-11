Un denominador común, la buena mesa, el cine y los viajes.

Sin duda se preguntarán que habrá mucho que indagar en torno a una amistad, su colegaje, sus cotidianidades, sus puntos de encuentro y desencuentro. Sus acercamientos y distancias frente a los problemas esenciales de la vida diaria.

Pero algo si es muy cierto, a ninguna les gusta tanto leer, escribir y reflexionar sobre temas culturales diversos como a mí.

Una verdad, llamar la atención y tener prioridad en todo lo que se manifiesta, no es posible siempre.

Por las buenas amigas y felices encuentros.

Disfrutemos la película Three Friends. Lo más parecido a un Woody Allen de la época dorada, en la Cinemateca.

Y después de El Infinito en un junco , que todavía disfrutamos, está el libro Tres amigas de Irene Vallejo. En hora buena Soñar Viajar y Descubrir...Recuerdos

Diana Guerrero Diab